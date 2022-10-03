Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor - Son Dakika
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Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor

03.10.2022 11:41
Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor

Aydın haberler... Eşin Group Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig beyaz grupta ligin 8. Hafta karşılaşmasında 5 Ekim Çarşamba günü saat 18: 30' da deplasman da oynayacağı Tarsus İdman yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Eşin Group Nazilli Belediye spor TFF 2. Lig beyaz grupta ligin 8. Hafta karşılaşmasında 5 Ekim Çarşamba günü saat 18: 30' da deplasman da oynayacağı Tarsus İdman yurdu maçı hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Cihan Erdil ve yardımcıları gözetiminde Ankara spor maçı kadrosunda olmayan ve belirli süre yer alan oyuncular ısınma hareketleri sonrasında 5'e 2 top kapma oyunu ile antrenmana devam etti. Dar alanda gerçekleştirilen oyun çalışması sonrasında futbolcular antrenmanın son bölümünde kaleli taktiksel oyun çalışması ile günün antrenmanını tamamladı. Ankaraspor karşılaşmasında belirli süre yer alan oyuncular ise yenileme antrenmanı yaparak antrenmanı tamamlarken sakatlıkları bulunan Fatih Üge ve Cemal Şener antrenmanda yer almadı. - AYDIN

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Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik Aydın spor haberi... Nazilli Belediyespor'da 2 eksik Somaspor'da seri bitti Somaspor'da seri bitti
Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Nazilli, Tarsus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aydın spor haberi | Nazilli Belediyespor deplasman hazırlığını sürdürüyor - Son Dakika

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