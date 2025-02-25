Aydın Süper Amatör Lig'de Zirve Mücadelesi: Aydınspor ve İncirliova Belediyespor Karşılaşıyor - Son Dakika
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Aydın Süper Amatör Lig'de Zirve Mücadelesi: Aydınspor ve İncirliova Belediyespor Karşılaşıyor

Aydın Süper Amatör Lig\'de Zirve Mücadelesi: Aydınspor ve İncirliova Belediyespor Karşılaşıyor

Aydın Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Aydınspor ve İncirliova Belediyespor, kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesinde, gol krallığında zirvede olan iki forvet Barış Kazer ve Hasan Gündem de sahada olacak. Maç, Pazar günü Adnan Menderes Stadı'nda saat 14.00'te başlayacak.

25.02.2025 16:18  Güncelleme: 16:20
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Aydın Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Aydınspor ve İncirliova Belediyespor, hafta sonu kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesi, gol krallığında zirvede yer alan iki forvetin rekabetine de sahne olacak.

Sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen mücadele, Pazar günü Adnan Menderes Stadı 1 No'lu Yan Saha'da oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. 31 puanla maç fazlasıyla lider konumda bulunan İncirliova Belediyespor, aynı puana sahip Aydınspor'un konuğu olacak. Bu büyük karşılaşmada gözler, ligin en golcü iki oyuncusuna çevrilecek. Golleriyle şampiyonluk yarışında takımlarını sırtlayan Aydınspor'un forveti Barış Kazer ile İncirliova Belediyespor'un golcüsü Hasan Gündem, attıkları 15'er golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Takımlarının en önemli silahları olan iki yıldız, kritik mücadelede takımlarına galibiyeti getirmek için sahada olacak. İki güçlü takımın ve ligin en skorer isimlerinin karşı karşıya geleceği mücadelede, kazanan taraf zirve yarışında önemli bir avantaj elde edecek. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aydın Süper Amatör Lig'de Zirve Mücadelesi: Aydınspor ve İncirliova Belediyespor Karşılaşıyor - Son Dakika

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