Aydın Süper Amatör Lig\'de Zirve Mücadelesi: Aydınspor ve İncirliova Belediyespor Karşılaşıyor

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Aydın Süper Amatör Lig'de zirve mücadelesi veren Aydınspor ve İncirliova Belediyespor, hafta sonu kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Aynı puana sahip iki takımın mücadelesi, gol krallığında zirvede yer alan iki forvetin rekabetine de sahne olacak.

Sezonun en önemli maçlarından biri olarak görülen mücadele, Pazar günü Adnan Menderes Stadı 1 No'lu Yan Saha'da oynanacak ve saat 14.00'te başlayacak. 31 puanla maç fazlasıyla lider konumda bulunan İncirliova Belediyespor, aynı puana sahip Aydınspor'un konuğu olacak. Bu büyük karşılaşmada gözler, ligin en golcü iki oyuncusuna çevrilecek. Golleriyle şampiyonluk yarışında takımlarını sırtlayan Aydınspor'un forveti Barış Kazer ile İncirliova Belediyespor'un golcüsü Hasan Gündem, attıkları 15'er golle gol krallığında zirveyi paylaşıyor. Takımlarının en önemli silahları olan iki yıldız, kritik mücadelede takımlarına galibiyeti getirmek için sahada olacak. İki güçlü takımın ve ligin en skorer isimlerinin karşı karşıya geleceği mücadelede, kazanan taraf zirve yarışında önemli bir avantaj elde edecek. - AYDIN