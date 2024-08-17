Aydın Takımlarının BAL Grupları Belli Oldu

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Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Aydın takımlarının grupları belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan gruplara göre, Sökespor, Kuyucakspor ve Didim Belediyespor, 7. Grup'ta yer alacak.

TFF, 2024-2025 sezonu BAL gruplarını resmi internet sitesinde paylaştı. Toplamda 10 gruptan oluşan ligde, 14 takımlı 2 grup, 15 takımlı 4 grup, 16 takımlı 3 grup ve 17 takımlı bir grup bulunuyor. Aydın takımları, bu sezon 7. Grup'ta mücadele edecek.

2024-2025 sezonu BAL müsabakaları 5- 6 Ekim tarihlerinde başlayacak. Müsabakaların fikstürü ise Eylül ayının ilk haftasında çekilecek. Aydın'ı temsil eden Sökespor, Kuyucakspor ve Didim Belediyespor'un yer aldığı 7. Grup'ta Sandıklıspor, Bucak Oğuzhanspor, Sarayköyspor, Yeşil Çivril Belediyespor, Denizli İ.Y., Ortaca Belediyespor, Yatağanspor, Çeşme Belediyespor, Asarlık Gençlikspor, Torbalıspor, Balçovaspor ve İzmirspor bulunuyor. - AYDIN