Aydınlı Judocular, Zonguldak\'ta 7 Madalya Kazandı

Spor

Aydın Büyükşehir Belediye spor Kulübü sporcuları, Zonguldak'ta düzenlenen 8'inci Uluslararası Judo Turnuvası'nda farklı dallarda 7 madalya kazandı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun spora ve sporculara verdiği destekler devam ediyor. Başkan Çerçioğlu'nun her yaştan sporcuya verdiği destekler ile kazanan Aydın oluyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları kazandıkları başarılar ile Aydın'ı tüm dünyaya tanıtıyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü sporcuları, Zonguldak'ta düzenlenen 8'inci Uluslararası Judo Turnuvası'nda üstün başarı gösterdi. Birçok farklı ülkeden ve ilden bin 100 sporcunun katıldığı turnuvada Aydın Büyükşehir Belediyespor Kulübü judocuları 7 madalya kazandı. Başarılarıyla tüm Aydın'ın gurur kaynağı olan genç sporcular kazandıkları altın, gümüş ve bronz madalyalar ile kente döndü.

"Spora ve sporculara desteklerimiz devam edecek"

Genç sporcuları başarılarından dolayı tebrik eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, spora ve sporculara desteklerinin devam edeceğini belirterek "Genç sporcularımız başarıları ile kentimizin gururu oldular. Her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Spora, sporculara verdiğimiz destekler artarak devam edecek. Kentimizin dört bir yanında her yaştan vatandaşımızı spor ile tanıştırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN