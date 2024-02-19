Aydınlı Sporcular Türkiye Şampiyonasından Madalyalarla Döndü

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Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Aydınlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Çoklu Branşlar Türkiye Salon Şampiyonası, Bursa'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. 7-18 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda, genç sporcular yeteneklerini sergileme fırsatı buldu. Şampiyonaya katılan Aydınlı sporcular ise başarılarıyla dikkatleri üzerine çekti. Birçok kategoride gerçekleştirilen müsabakalarda başarı elde eden Aydınlı sporcular, şampiyonadan madalyalarla döndü.

Kadınlar U18 kategorisi gerçekleştirilen müsabakalar büyük bir heyecana sahne olurken, 60 metre engelli, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma ve 800 metre koşusunda yarışan sporcular, kıyasıya mücadele etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen genç yetenekler arasında dikkat çekici performans sergileyen Aydınlı sporcu Tuana Akgün, başarılı performansıyla Türkiye Şampiyonu unvanını kazandı.

Erkekler U18 Kategorisi Heptatlon branşında 60 metre engelli, 60 metre koşu, yüksek atlama, uzun atlama, gülle atma, sırıkla atlama ve 1000 metre koşuda yarışan sporcular içerisinden performansıyla rakiplerini geride bırakan Aydınlı sporcu Koray Uygun ise Türkiye Şampiyonu oldu.

Kadınlar U16 kategorisinde de 60 metre engelli, uzun atlama ve gülle atma disiplinlerini içeren Triatlon branşında ise Aydınlı sporcu Öykü Ceylin Tekdal, gösterdiği performansla Türkiye üçüncüsü oldu. Kıyasıya mücadele eden Tekdal, bronz madalyanın sahibi olarak başarısını taçlandırdı.

Aydınlı sporcuların başarılı performanslarını tebrik eden Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Bu muhteşem organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimizi sunuyor, sporcularımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - AYDIN