Aynı oyuncuya tekrar yapıldı! Prag'da sadece çocukların izlediği maçta ırkçılık skandalı patlak verdi

UEFA Avrupa Ligi A Grubu'nda Sparta Prag, Rangers'ı sahasında 1-0 mağlup etti. Sparta Prag, taraftar cezası nedeniyle tribünlerini çocuklara açtı. Mücadeleyi 10 bin çocuk izlemesine rağmen yine ırkçılık skandalı yaşandı.

AYNI OYUNCU

Glen Kamara, geçen sezon Kudela'nın ırkçı muamelesine maruz kalmıştı. ArdındanKudela, 10 maç men cezası aldı.

"PRAG'DA CİDDİ IRKÇILIK SORUNU VAR"

Glen Kamara, bu sezon da aynı statta ırkçılığa maruz kaldı. Bu kez çocukların olduğu maçta. Çocukların yanlarında yetişkinlerin de olduğu belirtildi. Kamara'nın avukatı Aamer Anwar, "Çekya için utanç verici olmalı. Çocukla dolu statta hiçbir şey farklı olmadı. Prag'da ciddi bir ırkçılık sorunu var ve her zamanki gibi UEFA ortalarda yok" açıklaması paylaştı.