Aysel Özkan Avrupa Halter Şampiyonası\'nda Altın ve Gümüş Madalya Kazandı

BÜYÜKLER Avrupa Halter Şampiyonası dördüncü günün akşam seansında kadınlar 64 kiloda podyuma çıkan Aysel Özkan, koparmada 100 kiloluk derecesiyle altın madalya kazanırken toplamda elde ettiği 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Büyükler Avrupa Halter Şampiyonası dördüncü günün akşam seansında kadınlar 64 kiloda Aysel Özkan ve Nuray Güngör podyuma çıktı. Milli sporcumuz Aysel Özkan koparmada 100 kiloluk derecesiyle altın madalya kazandı. Sporcumuz silkmede 122 kilo ile dördüncü, olurken toplamda elde ettiği 222 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanarak Avrupa ikincisi oldu.

Nuray Güngör ise koparmada 96 kilo beşinci, silkmede 121 kilo ile altıncı ve toplamda elde ettiği 217 kilo ile beşinci sırada yer aldı.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü Avrupa Şampiyonasında madalya kazanan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve kulüplerini tebrik etti.

Böylece şampiyonada dördüncü gün sonunda 8 Altın, 7 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 19 oldu.

BAKAN BAK, AYSEL ÖZKAN'I TEBRİK ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Moldova'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 64 kilo koparmada altın madalya kazanan Aysel Özkan için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılan Avrupa Halter Şampiyonası'nda millilerimiz bizi gururlandırmaya devam ediyor. Kadınlar 64 kilo koparmada 100 kg kaldırarak altın madalya kazanan Aysel Özkan, toplamda ise 222 kg ile gümüş madalya kazandı. Milli haltercimizi bu başarısından dolayı kutluyor, Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.