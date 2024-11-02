Aytaç Kara: "Yüreğinize sağlık, arkadaşlar!" - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Aytaç Kara: "Yüreğinize sağlık, arkadaşlar!"

Kasımpaşa, Beşiktaş'ı 3-1 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Aytaç Kara, takımını kutladı.

02.11.2024 22:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Aytaç Kara: "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık"

İSTANBUL - Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş galibiyeti sonrası, güçlü bir ekibe karşı zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Aytaç Kara, Kasımpaşa, Beşiktaş, Güncel, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aytaç Kara: 'Yüreğinize sağlık, arkadaşlar!' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:33 Mauro Icardi, Wanda Nara’yı takipten çıktı Mauro Icardi, Wanda Nara'yı takipten çıktı
21:14 İranlı genç kadından “zorunlu örtünme“ kuralına karşı iç çamaşırlı eylem İranlı genç kadından "zorunlu örtünme" kuralına karşı iç çamaşırlı eylem
20:46 Şirin’i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı Şirin'i katleden cani, vahşi cinayeti tüm soğukkanlılığıyla anlattı
20:37 Mustafa Varank’ın bindiği arazi aracı kaza yaptı Mustafa Varank'ın bindiği arazi aracı kaza yaptı
16:47 İspanya’da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211’e yükseldi İspanya'da sel felaketinde ölenlerin sayısı 211'e yükseldi
10:48 Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu Boydak ailesinin ünlü bankadaki hisselerine el konuldu
10:34 Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu Cinsel ilişki videosu ortaya çıkan Türk hakem meslektaşlarına öfke kustu
10:18 Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz Mehmet Şimşek: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz
10:16 Şirin Elmas’ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı Şirin Elmas'ın katiliyle son görüntüleri ortaya çıktı
10:16 Otomotiv devinde kriz büyüyor Otomotiv devinde kriz büyüyor
09:54 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti 4 üniversite öğrencisine bakarak kendini tatmin etti
09:48 ABD’de elektronik oy verme ekranında ’’Trump’’ hatası gündem oldu ABD'de elektronik oy verme ekranında ''Trump'' hatası gündem oldu
09:39 Cristiano Ronaldo’dan Messi tezahüratlarına olay tepki Cristiano Ronaldo'dan Messi tezahüratlarına olay tepki
09:38 Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı Az borcu olan daha az faiz ödeyecek Kredi kartlarında kademeli faiz dönemi başladı! Az borcu olan daha az faiz ödeyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.11.2024 23:57:33. #1.13#
SON DAKİKA: Aytaç Kara: "Yüreğinize sağlık, arkadaşlar!" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.