Aytaç Kara: "Yüreğinize sağlık, arkadaşlar!"

Spor

- Aytaç Kara: "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık"

İSTANBUL - Kasımpaşa'nın başarılı orta saha oyuncusu Aytaç Kara, Beşiktaş galibiyeti sonrası, güçlü bir ekibe karşı zor bir müsabaka oynadıklarını belirterek, "Arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Kasımpaşa, deplasmanda karşılaştığı Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kasımpaşa'nın 31 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Aytaç Kara, "Zorlu bir maç olacağını biliyorduk. İyi bir takım olduğumuzu biliyoruz. Hafta içi çok iyi hazırlandık. İlk devre dengeli gitse de ikinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirdik ve kazanan taraf olduk. Mücadele eden arkadaşlarımın ayağına, yüreğine sağlık" diye konuştu.