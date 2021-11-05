Aytemiz Alanyaspor: 2-0

STAT: Çaykur Didi

HAKEMLER: Fırat Aydınus, Erdem Bayık, Alexs TaşcıoğluÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan, Gökhan Gönül, Holmen, Selim, Cemali, Dokovic, Baiano (Dk.85 Yasin), Sabo (Dk.66 Umar), Boyd (Dk.66 Dabo), Boldrin (Dk.85 Bolasie), Pohjanpalo (Dk. 90+2 Deniz)AYTEMİZ ALANYASPOR: Serkan, Juanfran, Awaziem, Milunovic, Tayfur, Umut (Dk.76 Fer), Efkan (Dk. 67 Eduardo), Efecan, Emre, Candeias (Dk. 85 Oğuz), BabacarGOLLER: Dk. 11 Selim, Dk. 70 (P) Dokovic (Çaykur Rizespor)SARI KARTLAR: Holmen, Dabo (Çaykur Rizespor)Spor Toto Süper Lig'in 12'nci haftasında Çaykur Rizespor, konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 11'inci dakikada Selim ve 70'inci dakikada penaltıdan Dokovic'in golleriyle 2-0 mağlup etti.11'inci dakikada Çaykur Rizespor soldan ceza alanına yakın bölgeden Boldrin ile kullandığı serbest atışta topu ceza alanına gönderdi. Savunmada ileri çıkan Selim yükseldi, kafayla topu ağlarla buluşturdu. 1-0.22'nci dakikada Çaykur Rizespor atağında Boldrin'in ceza alanını ortaladığı topa, Pohjanpalo kafayı vurdu. Top kaleci Serkan'da kaldı.23'üncü dakikada Gökhan'ın penaltı noktasına gönderdiği topa Boldrin vurdu, savunmaya çarpan top kornere çıktı. Köşe atışından gelen topu kaleci Serkan elinden kaçırdı, Sabo yakın mesafeden sert vurdu, top üstten auta çıktı.46'ncı dakikada Çaykur Rizespor sağdan Fabricio ile geldi. Ceza alanı dışındaki Boldrin'e topu gönderdi, Boldrin ceza sahası yayından sert vurdu, Serkan tokatlayarak topu kornere çıkardı.69'uncu dakikada Umar soldan aldığı topla ceza alanına girdi, Milunovic tarafından düşürüldü. Hakem penaltı noktasını gösterdi.70'inci dakikad penaltı vuruşunda topun gerisine Dokovic geçti, sert vurdu top ağlarla buluştu. 2-0.78'inci dakikada Aytemiz Alanyaspor atağında Efecan'ın ara pasıyla buluşan Eduardo topa gelişine vurdu, top üstten auta çıktı.81'inci dakikada Eduardo ceza alanı dışından sert vurdu, top yan direğe çarparak oyun alanına döndü, dönen topu savunma çıkardı.Karşılaşma 2-0 Çaykur Rizespor'un galibiyeti ile sona erdi.