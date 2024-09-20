Ayvalık'ta 2024 VW Beach Pro Tour Futures Başladı

Spor

- Ayvalık'ta 2024 VW Beach Pro Tour Futures heyecanı

BALIKESİR - Plaj voleybolunda 2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı 122 sporcunun katılımıyla başladı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde organize edilen plaj voleybolu etkinliği, 4 gün süresince Ayvalık'ın Küçükköy Mahallesi sınırları içerisinde dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajları'nda gerçekleşiyor.

2024 VW Beach Pro Tour Futures Balıkesir Etabı'nda, 35 ülkeden 49 takım ve 122 sporcu mücadele edecek. Avusturya, Çekya, Estonya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Yunanistan, İtalya, Letonya, Japonya, Slovakya, Kazakistan, Macaristan, Hollanda, İsviçre, Ukrayna, Fransa ve ABD'den gelen takımların mücadele etmeye başladığı organizasyonda, Türkiye'yi; erkeklerde Yusuf Özdemir - Batuhan Kuru, Hasan Hüseyin Mermer - Sacit Kurt, Ahmet Can Tür - Tuna İmdat ve Nevzat Kaan Erol - Barış Güldalı ikilileri, kadınlarda ise Su Şimdim - Ceylin Sayar, Melis Durası - Müge Ocakçı ve Ayşe Dil - Selin Toy ikilisi temsil edecek.

Bugün saat 10.00'da başlayan maçlar ve organizasyonla ilgili bilgiler veren Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj ve Kar Voleybolu Yönetmeni Oğuz Değirmenci, TVF'nin; Ayvalık - Sarımsaklı'da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte organize ettiği VW Beach Pro Tour Futures Dünya Turu Şampiyonası'nın sorunsuz başladığını kaydetti.

4 gün süresince devam edecek maçlara 49 takımın katıldığını belirten Değirmencioğlu, karşılaşmaları seyircilerin ücretsiz olarak izleyebileceğini söyleyerek, "Herkesi, Sarımsaklı Plajları'nda kurulan bu harika tesislere bekliyoruz. Böylesi bir organizasyonu düzenledikleri için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Voleybol Federasyonu ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.