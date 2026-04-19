Ayza Akgün, Balkan Şampiyonası'na Hazırlanıyor

19.04.2026 11:16
8 yaşındaki milli karateci Ayza Akgün, Balkan Şampiyonası'nda altın madalya hedefliyor.

Karatede 4 Türkiye şampiyonluğu bulunan 8 yaşındaki milli sporcu Ayza Akgün, gelecek ay İstanbul'da düzenlenecek Balkan Şampiyonası'na altın madalya hedefiyle hazırlanıyor.

Çorlu Karate Spor Kulübünde 3 yıl önce antrenör Bülent Bozoğlu ile spora başlayan Ayza, kısa sürede kendini geliştirerek katıldığı müsabakalarda önemli başarılar elde etti.

Bugüne kadar katıldığı Türkiye şampiyonalarında birincilikler elde eden minik sporcu, son olarak Antalya'da düzenlenen Türkiye Minik ve Yıldız Karate Şampiyonası'nda da altın madalya kazanarak Balkan Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

İstanbul'da 29-31 Mayıs'ta düzenlenecek Balkan Karate Şampiyonası'nda mücadele edecek Ayza Akgün, uluslararası arenada da kürsüye çıkarak başarılarına yenilerini eklemeyi hedefliyor.

Milli sporcu, AA muhabirine, Balkan Şampiyonası'nda en iyi performansını sergileyerek birincilik elde etmek istediğini söyledi.

Karateye kendini savunmak amacıyla başladığını anlatan Ayza, "Kendimi savunmak için başlamıştım ve çok mutlu olmuştum. Sonra Türkiye şampiyonalarına katıldım. 4 kere Türkiye şampiyonasına gittim, hepsinde birinci oldum. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci oldum. Mayıs ayında yapılacak şampiyonada birinci olmak istiyorum." diye konuştu.

Kazandığı madalyalarla özgüveninin arttığını dile getiren Ayza Akgün, "Büyüdüğümde Balkan ve Avrupa şampiyonalarında da kürsü görmek istiyorum." dedi.

Antrenör Bozoğlu: "Birincilik hedefliyor"

Antrenör Bülent Bozoğlu da Ayza'nın disiplinli çalışmasıyla dikkat çektiğini belirtti.

Sporcusunun üst üste elde ettiği Türkiye şampiyonluklarının tesadüf olmadığını vurgulayan Bozoğlu, "Ayza şampiyonluk serisini sürdürüyor. Daha önce Balkan şampiyonasında beşinci olmuştu. Mayısta yapılacak şampiyonada Türkiye'yi temsil edecek ve birincilik hedefliyor." ifadelerini kullandı.

Çocukların küçük yaşta sporla tanışmasının önemine değinen Bozoğlu, Ayza'nın hem sportif başarısı hem de karakteriyle örnek bir sporcu olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6’ya yükseldi Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
CHP’li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı CHP'li Ataşehir Belediyesine gece yarısı operasyonu: Başkan Onursal Adıgüzel dahil 18 gözaltı
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi

10:26
Mansur Yavaş’a yeni soruşturma izni iddiası ABB’den jet açıklama geldi
Mansur Yavaş'a yeni soruşturma izni iddiası! ABB'den jet açıklama geldi
10:04
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya’da saklamış
Eski vali ile ilgili korkunç iddia: Gülistan aranırken Zeinal ve ailesini 3 ay Antalya'da saklamış
09:49
Bulgaristan seçimleri başladı Vatandaşlar Avcılar’da sandık başına gitti
Bulgaristan seçimleri başladı! Vatandaşlar Avcılar'da sandık başına gitti
09:13
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
Kim hedefleri küle çevirecek füzeyi test etti, Güney Kore ve ABD alarma geçti
09:08
Bunları insanlara yedireceklerdi Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
Bunları insanlara yedireceklerdi! Eve giren zabıta gözlerine inanamadı
08:48
Adana sular altında kaldı Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
Adana sular altında kaldı! Minibüste mahsur kalan çocuklar böyle kurtarıldı
