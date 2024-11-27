AZ Alkmaar Galatasaray'a Hazırlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

AZ Alkmaar Galatasaray'a Hazırlanıyor

AZ Alkmaar Galatasaray\'a Hazırlanıyor

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray maçı için cesaretli ve enerjik olacaklarını belirtti.

27.11.2024 20:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta cesaretli ve enerjik olmak istediklerini belirtti.

Maarten Martens ve AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, müsabakanın oynanacağı AFAS Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maarten Martens, Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan çok zevk aldıklarını belirterek, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda odak noktamız yarınki maç. Önceki maçın güzel olması, bu maçın da güzel olacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz ettiklerini aktaran Martens, "Rakibin hücum odaklı oyuncuları var. Çok deneyimliler. Akıllıca oynuyorlar. Ön tarafta çok baskı kuruyorlar. Galatasaray, Türkiye'de birinci sırada. Daha önceki Avrupa maçlarında ne yaptıysak aynısını yapacağız. Cesaretli ve enerjik olmamız gerekiyor. Ön tarafta çok oynadıkları için hata yapacaklardır. Biz de o zaman topu alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki maçların farklı olduğunu vurgulayan Belçikalı teknik adam, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Bunu statta da fark ediyoruz. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz. Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecektir. Biz de onların zaaflarını kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi sisteminin enteresan olduğunu belirten Martens, "Biz, Avrupa'da iyi gidiyoruz. İyi ilerlediğinizde her şey zevk veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir ayrım oluştuğunu görüyorsunuz. Bazıları rahat bir şekilde tur atlayacak bazıları da atlayamayacak. Bana UEFA Avrupa Ligi daha zor geliyor. Puana da hala ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zoet: "Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız"

AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, maça çıkacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda ikinci kaleci değilim. Buraya ikinci kaleci olacağımı bilerek gelmiştim. Şimdi karşıma birinci kaleci olma fırsatı çıktı. Avrupa'da maç oynamayalı uzun zaman olmuştu. Genç bir kadromuz var. Biz, deneyimli oyuncular olarak gençlere tavsiye vermek istiyoruz. Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız. En yüksek seviyede futbol oynuyoruz. Futboldaki kurallar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Bu tarz maçlarda her zaman baskı hissettiklerini vurgulayan Zoet, "Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm yarınki maç. Kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz, iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AZ Alkmaar Galatasaray'a Hazırlanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:33 Genel Kurul’da gerginlik: ’Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı’ dedi ortalık karıştı Genel Kurul'da gerginlik: 'Asgari ücret en düşük memur maaşından az olmamalı' dedi ortalık karıştı
20:58 İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu İngiliz polisinden PKK operasyonu: Arama yapılan adreslerden biri teröristleri paniğe soktu
19:15 Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden nasıl aday olabileceğini anlattı
18:51 Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz Güran ailesinin silinen kayıtlarındaki Kürtçe konuşmalar deşifre edildi: Bunu söylersen seni koruruz
18:38 CHP lideri Özel, Ahmet Özer’i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek CHP lideri Özel, Ahmet Özer'i Cuma günü cezaevinde ziyaret edecek
09:14 Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi’nde çılgın gece Manchester City dağıldı: Şampiyonlar Ligi'nde çılgın gece
09:01 Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm Elif Çakır: Başörtüsü sorunu olduğu için üniversitenin kapısından döndüm
09:01 Doktorlar’ın Ela’sı Yasemin Özilhan’ı görenler tanıyamadı Doktorlar'ın Ela'sı Yasemin Özilhan'ı görenler tanıyamadı
08:58 Milyonların gözü bu toplantıda Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL Milyonların gözü bu toplantıda! Asgari ücret için öne çıkan rakam 23 bin TL
08:55 Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş’tan ayrıldı Samet Aybaba ve Brad Friedel Beşiktaş'tan ayrıldı
08:51 Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu Buse Terim derin yırtmacıyla çok konuşuldu
08:38 Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur Deprem uzmanı Ahmet Ercan: Hizanlılar bugün evlerini kullanmasalar iyi olur
08:34 Ünlü beach’in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası Ünlü beach'in işletmecisine eşinden 100 milyon liralık tazminat davası
07:59 Ateşkes antlaşması sonrası İsrail’den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı Ateşkes antlaşması sonrası İsrail'den Lübnanlı sivillere yönelik uyarı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.11.2024 21:55:16. #1.11#
SON DAKİKA: AZ Alkmaar Galatasaray'a Hazırlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.