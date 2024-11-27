AZ Alkmaar Galatasaray\'a Hazırlanıyor

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın Galatasaray'ı ağırlayacakları maçta cesaretli ve enerjik olmak istediklerini belirtti.

Maarten Martens ve AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, müsabakanın oynanacağı AFAS Stadı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Maarten Martens, Fenerbahçe'yi yendikleri maçtan çok zevk aldıklarını belirterek, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda odak noktamız yarınki maç. Önceki maçın güzel olması, bu maçın da güzel olacağı anlamına gelmiyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ı analiz ettiklerini aktaran Martens, "Rakibin hücum odaklı oyuncuları var. Çok deneyimliler. Akıllıca oynuyorlar. Ön tarafta çok baskı kuruyorlar. Galatasaray, Türkiye'de birinci sırada. Daha önceki Avrupa maçlarında ne yaptıysak aynısını yapacağız. Cesaretli ve enerjik olmamız gerekiyor. Ön tarafta çok oynadıkları için hata yapacaklardır. Biz de o zaman topu alabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'daki maçların farklı olduğunu vurgulayan Belçikalı teknik adam, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Bunu statta da fark ediyoruz. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz. Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecektir. Biz de onların zaaflarını kullanmak istiyoruz." şeklinde konuştu.

UEFA Avrupa Ligi sisteminin enteresan olduğunu belirten Martens, "Biz, Avrupa'da iyi gidiyoruz. İyi ilerlediğinizde her şey zevk veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir ayrım oluştuğunu görüyorsunuz. Bazıları rahat bir şekilde tur atlayacak bazıları da atlayamayacak. Bana UEFA Avrupa Ligi daha zor geliyor. Puana da hala ihtiyacımız var." diye konuştu.

Zoet: "Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız"

AZ Alkmaar'ın kalecisi Jeroen Zoet, maça çıkacağı için mutlu olduğunu belirterek, "Şu anda ikinci kaleci değilim. Buraya ikinci kaleci olacağımı bilerek gelmiştim. Şimdi karşıma birinci kaleci olma fırsatı çıktı. Avrupa'da maç oynamayalı uzun zaman olmuştu. Genç bir kadromuz var. Biz, deneyimli oyuncular olarak gençlere tavsiye vermek istiyoruz. Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız. En yüksek seviyede futbol oynuyoruz. Futboldaki kurallar herkes için geçerlidir." ifadelerini kullandı.

Bu tarz maçlarda her zaman baskı hissettiklerini vurgulayan Zoet, "Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm yarınki maç. Kendimi göstermek istiyorum." diye konuştu.

Galatasaray hakkında bilgi sahibi olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz, iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.