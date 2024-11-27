AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında yarın sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
AFAS Stadı'nda ilk 15 dakikası basına açık olan idman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik provasının yapıldığı bildirildi.
Hollanda ekibi, yarın TSİ 20.45'te Galatasaray ile AFAS Stadı'nda karşılaşacak.
Son Dakika › Spor › AZ Alkmaar-Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?