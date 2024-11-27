AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'ten Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika
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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'ten Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens\'ten Galatasaray Maçı Değerlendirmesi

AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, yarın oynanacak Galatasaray maçı öncesinde yaptığı açıklamada, kaliteli bir rakiple karşılaşacaklarını belirtti. Takımın hazırlıklarını değiştirmediklerini ifade eden Martens, Galatasaray'ın zaaflarından yararlanmak istediklerini dile getirdi.

27.11.2024 19:48  Güncelleme: 19:55
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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, yarın oynanacak Galatasaray maçıyla ilgili, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi'nin 5'inci haftasında Galatasaray yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak. TSİ 20.45'te başlayacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens ile futbolculardan Jeroen Zoet açıklamalarda bulundu.

Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadıkları Fenerbahçe maçı hakkında konuşan Martens, "O maçta kendi kulübümüzde yetiştirdiğimiz genç oyuncuları oynattık. Şu anda odak noktamız yarın oynayacağımız maç. Önceki maçın güzel olması, bu maçın da güzel olacağı anlamına gelmiyor" diye konuştu.

'BİZ DE ONLARIN ZAAFLARINI KULLANMAK İSTİYORUZ'

Galatasaray'ın kaliteli bir takım olduğunu dile getiren Martens, "Yarın çok kaliteli bir rakiple oynayacağız. Teknik ekip ve oyuncular olarak biz hazırlığımızı değiştirmiyoruz ama sonuçta farklı kültürlerle maç yapıyoruz. Galatasaray, performansını devam ettirmek isteyecek. Biz de onların zaaflarını kullanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'PUANA İHTİYACIMIZ VAR'

Avrupa Ligi'nde iyi ilerlediklerini söyleyen Belçikalı teknik adam, "Avrupa'da iyi gidiyoruz. İyi ilerlediğinizde her şey zevk veriyor. Şampiyonlar Ligi'nde bir ayrım oluştuğunu görüyorsunuz. Bana UEFA Avrupa Ligi daha zor geliyor. Puana ihtiyacımız var." diye konuştu.

JEROEN ZOET: HÜCUM ODAKLI OYNAYAN BİR TAKIMLA KARŞILAŞACAĞIZ

Kendileri için güzel bir fırsat olacağını belirten Zoet, "Hücum odaklı oynayan bir takımla karşılaşacağız. Bizim için güzel bir fırsat olacak. Biz iyi bir sezon geçiriyoruz. Güzel bir maç olacağını umuyorum" dedi.

'EN YÜKSEK SEVİYEDE FUTBOL OYNUYORUZ'

Uzun süredir Avrupa da oynamadığını ifade eden Zoet, "Avrupa'da maç oynamayalı uzun zaman olmuştu. Genç bir kadromuz var. Biz, deneyimli oyuncular olarak gençlere tavsiye vermek istiyoruz. Geçen seferki maça bakarsanız deneyimin şart olmadığını anlarsanız. En yüksek seviyede futbol oynuyoruz. Futboldaki kurallar herkes için geçerlidir" dedi.

'KENDİMİ GÖSTERMEK İSTİYORUM'

Tek odağının yarın oynanacak maç olduğunu dile getiren tecrübeli kaleci, sözlerini şöyle noktaladı:

"Bu tür maçlara kendimi hazırlamaya çalışıyorum. Her sınavdan geçmek isterim. Pazar günkü maçı kazanmıştık. Yine kazanmak isterim. Benim tek düşündüğüm yarınki maç. Kendimi göstermek istiyorum."

Kaynak: DHA

Galatasaray, Az Alkmaar, Futbol, Finans, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens'ten Galatasaray Maçı Değerlendirmesi - Son Dakika

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