AZ Alkmaar Teknik Direktörü Martens: \'Güvenimiz var, güzel bir akşam yaşayacağız\'

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AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, "Sonuç odaklıyız. Yolumuza başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da güvenimiz var. Güzel bir akşam yaşayacağız" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu ilk maçında Galatasaray yarın deplasmanda Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ın konuğu olacak. TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşma öncesinde Hollanda ekibinin teknik direktörü Maarten Martens ve futbolculardan Wouter Goes, maçın oynanacağı AFAS Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi.

Avrupa Ligi'nde büyük takımlara karşı mücadele ettiklerini belirten Maarten Martens, "Fenerbahçe ve Roma ile karşılaştık. Bu ligde daha büyük takımlara karşı da oynadık. Güven sağladık. Sonuç odaklıyız. Yolumuza başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Yarın da güvenimiz var. Güzel bir akşam yaşayacağız. Daha bu ilk maç. Bunu da düşünmemiz gerek. Elimizden gelen her şeyi yapacağız" şeklinde konuştu.

'FARKLI BİR MAÇ OLABİLİR'

Bu sezon Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile karşılaştığını ve o maça göre değişiklikler yapacaklarını söyleyen Martens, "Rakip de böyle düşünüyordur. Biz de bazı şeyleri değiştireceğiz. Galatasaray'ı analiz ettik. Son maçlarını izledik. Kendilerinden farklı şeyler bekleyebiliriz. Buraya 3 puan almaya gelmişlerdi. Bu kez hedefleri farklı. Bu yüzden farklı bir maç olabilir" ifadelerini kullandı.

'ODAKLANMIŞ DURUMDAYIZ'

Önceki karşılaşmalarında maça iyi başladıklarını belirten tecrübeli teknik adam, "Yarın da aynı mantaliteyi göstereceğiz. Galatasaray'a karşı çok iyi başlamıştık. Ondan sonra biraz daha zorlandık. Ancak mantalitemiz hep en yüksek seviyedeydi. Kompakt bir şekilde oynayacağız ve çıkmaya çalışacağız. Belki Galatasaray biraz geride duracak. Biz de alan bulmak için odaklanacağız. Sonuç odaklı bakacağız. Şu anda odaklanmış durumdayız" dedi.

'İSTANBUL'DAKİ MAÇA DA HAZIRIZ'

İstanbul'daki maçta oluşacak atmosferden endişelenip, endişelenmedikleri sorulan Martens, "Birkaç sene önce UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge ile oradaydım. Orada neyle karşılaşacağımızı çok iyi biliyorum. Bununla ilgili hazırlık yapabiliriz. O atmosferde maçlar oynamanın deneyimini yaşayacağız. Oyuncularım birçok şeye alışkın. İstanbul'daki maça da hazırız" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın yıldız transferlerini kıskanıyor musunuz şeklinde gelen soru üzerine Belçikalı teknik adam şöyle konuştu:

"Hayır kıskanmıyorum. Galatasaray, bizden çok farklı bir kulüp. Bizim de çok iyi forvetlerimiz var. Onlar daha genç ve kendilerini geliştiriyorlar."

Martens ayrıca Kristijan Belic'in cezası, Jayden Addai, Mexx Meerdink, Ruben Van Bommel ve Ibrahim Sadiq'in ise sakatlıkları nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini açıkladı.

WOUTER GOES: BÜYÜK BİR ŞANSIMIZ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM

Grup aşamasında Galatasaray'a karşı oynamadığını hatırlatan Wouter Goes, "Geçen maçta ben oynamamıştım. Galatasaray'a karşı oynamayı zevkle beliyorum. Evimizde de büyük bir şansımız olduğunu düşünüyorum" dedi.

'KARŞIMDA KİMİN OLDUĞU FARK ETMİYOR'

Sarı-kırmızılı ekibin yeni transfer Alvaro Morata ile güzel bir mücadeleye gireceklerine değinen Goes, "Morata ile güzel bir mücadele olacak. Ben de zevkle bekliyorum. Her forvet başka. Onu engellemek Alexandre Penetra ile bana kaldı. Karşımda kimin olduğu fark etmiyor. Alex ile birlikte çalışmam lazım" şeklinde konuştu.

Victor Osimhen'in cezası nedeniyle yarınki maçta oynayamayacağı hatırlatılan Goes, sözlerini şöyle noktaladı:

"Galatasaray ile bir maç daha oynayacağız. Osimhen çok iyi bir forvet. Yarın oynamaması beni rahatsız etmiyor."