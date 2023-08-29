Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi - Son Dakika

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi

Son Güncelleme: 29.08.2023 14:43

2021'de Karabağ'da bir futbol takımının oyuncuları, Azerbaycan bayrağını ayaklar altına almıştı. O görüntüleri sosyal medyada paylaşan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası verildi. Futbolcuların suçlarını kabul ettikleri ve pişman olduklarını söyledikleri belirtildi.

Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldıkları görüntüleri sosyal paylaşım sitelerinde paylaşan, Karabağ'da yaşanan 3 Ermeni futbolcuya onar gün hapis cezası verildi.

SINIR KONTROL NOKTASINDAN GEÇERKEN GÖZALTINA ALINDILAR

Azerbaycan Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2021'de haklarında soruşturma açılan ve gıyaben tutuklama kararı verilen Ermenistan vatandaşları Alen Sarkisyan (22), Vahe Hovsepyan (20) ve Levon Grigoryan'ın (20) Karabağ'dan Ermenistan'a geçerken Laçın sınır kontrol noktasında gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, üç kişinin sorguda suçlarını kabul ettiği, pişman olduklarını ifade ettikleri ve bundan sonra bu tür eylemlerde bulunmayacakları yönünde beyanda bulundukları kaydedildi.

CEZALARI BİTTİKTEN SONRA ÜLKE DIŞINA ÇIKABİLECEKLER

Beyanları göz önünde bulundurularak haklarındaki cezai kovuşturmaya son verildiği belirtilen açıklamada, 3 kişinin İdari Suçlar Kanunu'nun "Yasak bilgilerin internette yayılması" maddesi kapsamında yargılandıkları ve mahkemede onar gün hapis cezasına çarptırıldıkları aktarıldı. Üç şahsın, cezaları bittikten sonra Azerbaycan dışına çıkmalarının sağlanacağı belirtildi.

OLAY 2021'DE YAŞANDI

Karabağ'daki bir futbol kulübünün oyuncularının Azerbaycan bayrağını ayaklar altına aldığı yönündeki görüntüler, 2021'de internette paylaşılmıştı. Azerbaycan Başsavcılığı, söz konusu olayla ilgili "Azerbaycan Cumhuriyeti devlet bayrağı veya arması hakkında hakaret içeren eylemler" ve "Organize şekilde ulusal, ırksal, sosyal veya dini nefret ve düşmanlığa tahrik" suçlamalarıyla soruşturma başlatmıştı.

Ermenistan, Azerbaycan, Karabağ, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi - Son Dakika


Son Dakika
14:56 Esra Erol'da ağızları açık bırakan olay! Eşi ölen kadın, 17 yaşındaki kayınbiraderine kaçtı
14:43 Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi
14:37 Trans bireye yangın tüpüyle gaz sıktılar
14:08 Kuraklık kapıda, yetkililer nerede? Saatlerdir asfalttan sızan su koca sokağı adeta göle çevirdi
14:06 Putin, Wagner'in kurucusunun cenaze törenine katılmayacak
14:02 Ahmet Nur Çebi bizzat rakam verdi! Ramos'un maliyeti akıllara zarar
13:50 Ağustos ayında açlık sınırı 12 bin 198 lira, yoksulluk sınırı 39 bin 733 lira oldu
13:42 RTÜK'ün kadına şiddet sahnesinden dolayı Kızılcık Şerbeti dizisine verdiği ceza iptal edildi
13:40 Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun öncelikli hedefi fiyat istikrarı
13:33 Ahmet Nur Çebi'den istifa edeceği iddialarına net yanıt: Sonuna kadar buradayım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2023 15:34:15. #1.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan bayrağını ayaklar altına alan Ermeni futbolculara hapis cezası verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement