Azerbaycan Milli Futbol Takımı'na Portekizli teknik direktör

Azerbaycan Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine Portekizli Fernando Santos getirildi.
Azerbaycan Futbol Federasyonundan (AFFA) yapılan açıklamada, Portekizli teknik adam anlaşmaya varıldığı bildirildi.
Açıklamada anlaşma süresine ilişkin bilgi verilmezken, Santos'a rekabetçi takım oluşturma ve EURO 2028 elemelerinde başarılı performans sergileme hedefi konulduğu belirtildi.
Fernando Santos, son olarak Beşiktaş'ta görev yapmıştı.
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