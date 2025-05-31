Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama - Son Dakika
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Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama

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Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp\'ten açıklama
31.05.2025 15:26
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Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp\'ten açıklama
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Fenerbahçe'ye Başkan Adaylığını açıklayan Hakan Bilal Kutlualp, ''Aziz Yıldırım başkan adayı olursa adaylıktan çekilme durumunuz var mı?'' sorusuna cevap verdi. Kutlualp yaptığı açıklamada, ''Benim çekilme gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığımda kimseye sormadım. Ama camianın taleplerine de karşı gelmem. Ben Fenerbahçe için herkesle konuşurum.'' dedi.

Süper Ligi ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç, taraftar gruplarının organize ettiği yürüyüşle protesto edilerek istifaya çağrıldı. Koç'un istifaya çağrıldığı yürüyüşte Sarı-lacivertlilere başkan adayı olduğunu açıklayan Hakan Bilal Kutlualp de yer aldı.

''ÇEKİLMEK GİBİ BİR DURUMUM YOK''

Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım'ın seçime girmesi durumunda adaylıktan çekilip çekilmeyeceğine dair gelen soruya cevap vererek, "Benim başkanlıktan çekilmek gibi bir durumum yok. Ben yola çıktığım zaman kimseye sormadım.'' dedi.

Sözlerine devam eden Kutlualp, ''Bana camia 'Geç kasiyer olacaksın' derse ben, Fenerium'da kasiyer olup Fenerbahçe forması satabilirim.'' ifadelerini kullandı.

''BEN HERKES İLE KONUŞURUM''

Aziz Yıldırım, Ali Koç ve kendisini çağıran herkes ile konuşabileceğini dile getiren Kutlualp, ''Ali Koç ile hiçbir temasım olmadı. Fenerbahçe'nin başkanıdır, bana 'gel' derse gitmez miyim. Ben Fenerbahçe kurumuna saygılıyım. Ben herkesle konuşurum Fenerbahçe için. Fikirlerimi söylerim, beni birisi çağırdı diye onun dediğini yapacaksın diye bir şey yok. Ben herkesle konuşur anlatırım yanlışlarını, doğrularını." sözlerini sarf etti.

Hakan Bilal Kutlualp, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım aday olursa çekilecek mi? Hakan Bilal Kutlualp'ten açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Tahsin Koldemir:
    Ali Koç çağırsa gitmezmiyim diyor yaa.Olacak iş değil.Feneri yok etmiş adamın yanına giderim diyor.Buyurun size ikinci acun ılıcalı.Daha şimdiden bende kaybettin beyefendiii 18 5 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    fenerbahce sana kaldıysa yandık ?? 9 4 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    aziz baskan yoksa uslu baskan var. 7 3 Yanıtla
  • Murat Kılıç:
    Başkasının nefesi ile gelenler, başkasının nefesi işe gider, karar alma yetileri yoktur 5 1 Yanıtla
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