Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta çıkan tartışmaya yolcuların arasında bulunan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.
Kavga edenleri sakinleştirmek için olaya dahil olan Aziz Yıldırım, öfkeli yolcu bir türlü sakinleşmeyince oldukça sinirlendi.
Uçakta çıkan huzursuzluk sonrası çılgına dönen Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta adeta küplere bindi: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım! - Son Dakika