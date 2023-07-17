Aziz Yıldırım, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta adeta küplere bindi: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım! - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta adeta küplere bindi: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım!

17.07.2023 11:04

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunduğu Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta tartışma yaşandı. Karşılıklı seslerin yükselmesinin ardından Yıldırım, tartışmaya dahil olarak öfkeli yolcuyu sert sözlerle uyardı. Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya!" ifadelerini kullandı.

Bodrum- İstanbul seferini yapan uçakta çıkan tartışmaya yolcuların arasında bulunan eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım da dahil oldu.

AZİZ YILDIRIM SİNİRLENDİ

Kavga edenleri sakinleştirmek için olaya dahil olan Aziz Yıldırım, öfkeli yolcu bir türlü sakinleşmeyince oldukça sinirlendi.

"HUZURU BOZUYORSUNUZ"

Uçakta çıkan huzursuzluk sonrası çılgına dönen Yıldırım, "Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım. Huzuru bozuyorsunuz. Bizi bulaştırmayın bu kavgaya. Ayıp ya." ifadelerini kullandı.

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Aziz Yıldırım, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta adeta küplere bindi: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aziz Yıldırım, Bodrum-İstanbul seferini yapan uçakta adeta küplere bindi: Bak biz bu kavgaya bulaşmayalım! - Son Dakika
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