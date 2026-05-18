Aziz Yıldırım büyük geliyor! İki golcü birden alacak

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında yaptığı açıklamalarda transfer planlarını anlattı. Tecrübeli isim, sarı-lacivertli ekibe iki santrfor transfer edeceklerini söyledi.

“İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ”

Fenerbahçe’nin mevcut kadrosunu değerlendiren Aziz Yıldırım, takımın eksikleri olduğunu ifade etti. Yıldırım, “Mevcut kadro iyi ama eksikleri var. İki santrfor alacağız” dedi.

“BAŞARISIZLIĞI DURDURMAK İÇİN ADAYIM”

Tecrübeli isim, kulüpteki başarısız gidişatı durdurmak için göreve talip olduğunu söyledi. Aziz Yıldırım, “Kendi dönemimi dahil ederek söylüyorum, başarısızlığı durdurmak için göreve talibim” ifadelerini kullandı.

“YAPIYI SEL OLUR YIKARIZ”

Konuşmasında birlik mesajı da veren Yıldırım dikkat çeken sözler kullandı. Başkan adayı, “Bir olursak, birlikte mücadele edersek yapıyı sel olur yıkarız. Kimsenin adamı değiliz, Fenerbahçe’nin adamıyız” dedi.

TOPLANTIDA DİKKAT ÇEKEN DİYALOG

Toplantı sırasında bir kadın üyenin yönelttiği soru ve Aziz Yıldırım’ın verdiği cevap da gündem oldu. Kadın üyenin, “Yanınızda kadın üyeler göremedim, kadın yönetim kurulu üyesi hedefiniz nedir?” sorusuna Yıldırım, “Yönetimin yarısı kadın. Savaşa gidiyoruz. Onun için kadınlar arka planda olacak” yanıtını verdi.

“HEPİMİZ NEFERİZ”

Aziz Yıldırım açıklamasının devamında, “Bayanlar, kadınlar, bizler fark etmez. Biz hepimiz neferiz” ifadelerini kullandı. Yıldırım’ın açıklamaları sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.