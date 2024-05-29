Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe\'den alacağım yok" diyen Ali Koç\'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen mevcut başkan Ali Koç'u eleştiren Yıldırım, "Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!" dedi.
Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;
"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Ali Koç diyor ki; 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!
Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir, hepimiz bu çatı altında kavga etmeden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ederiz. Biz, Fenerbahçe'de kimlik sorununun yaratılmaması için 'Fenerbahçe üst kimliktir' dedik. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz.
Fenerbahçe bu ülkenin mihenk taşıdır. Hepimizin tek sevgisi vardır, o da vatandır. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa onlara saygı göstereceğiz. Onlar da bize saygı gösterir. Bu vatanı oluşturan bir kurumda Fenerbahçe'dir. Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil, hükümetle etmeliyiz. Onlar da gelip geçicidir. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur.
Şampiyon yapmak için geliyorum! Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah.
Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."
Son Dakika › Spor › Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe'den alacağım yok' diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (6)