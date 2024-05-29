Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

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Fenerbahçe'de seçim yaklaştıkça açıklamalar sertleşiyor. Adaylardan Aziz Yıldırım, ''Fenerbahçe'den alacağım yok'' diyen mevcut başkan Ali Koç'u sert sözlerle eleştirdi. Koç'u hedef alan Yıldırım, ''Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!'' şeklinde konuştu.

29.05.2024 20:49  Güncelleme: 21:06
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Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen mevcut başkan Ali Koç'u eleştiren Yıldırım, "Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!" dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"1.5 MİLYAR LİRA ALACAĞIN VAR, HİBE ET"

"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Ali Koç diyor ki; 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!

Aziz Yıldırım'dan 'Fenerbahçe'den alacağım yok' diyen Ali Koç'a sert çıkış: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

"KİMSENİN ADAMI DEĞİLİZ"

Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir, hepimiz bu çatı altında kavga etmeden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ederiz. Biz, Fenerbahçe'de kimlik sorununun yaratılmaması için 'Fenerbahçe üst kimliktir' dedik. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz.

"DEVLET, KUMPASTAKİ MADDİ KAYIPLARIMIZI VERMEK ZORUNDA"

Fenerbahçe bu ülkenin mihenk taşıdır. Hepimizin tek sevgisi vardır, o da vatandır. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa onlara saygı göstereceğiz. Onlar da bize saygı gösterir. Bu vatanı oluşturan bir kurumda Fenerbahçe'dir. Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil, hükümetle etmeliyiz. Onlar da gelip geçicidir. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur.

Aziz Yıldırım'dan 'Fenerbahçe'den alacağım yok' diyen Ali Koç'a sert çıkış: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

Şampiyon yapmak için geliyorum! Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah.

STADYUM PROJESİ

Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."

Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe\'den alacağım yok" diyen Ali Koç\'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Ali Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, 'Fenerbahçe'den alacağım yok' diyen Ali Koç'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ergun Deniz: aziz yıldırım şaşırmış galiba adam kaç defa söyleyecek benim fenerbahce kulübünden bir kuruş alacağım yok diye 12 6 Yanıtla
  • Osman A: Alacağım yok demek hibe etmek olmuyo mu ? 6 2 Yanıtla
    Hamza islam: olmuyor kagıt üzerinde alacagı var şantaj yapıyor kazanırsam alacagım yok kaybedersem alırım demek istiyor 7 0
  • Mesko Aljovic: Her hamlesi Ali Koç'un elini daha da güçlendiriyor...Sen hibe etsene derken fb li taraftar "vay be 1. milyar mı vermiş?" helal olsun diyor Ali Koç'a 3 3 Yanıtla
    Ümit Aytar: vermiş helal olsunda Başarı olmadıktan sonra 10 milyar verse ne yazar boşa transferlere giden paralar 2 0
  • Behzat: arkandayiz başkan 6 0 Yanıtla

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