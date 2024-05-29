Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe\'den alacağım yok" diyen Ali Koç\'a sert çıktı: 1.5 milyar lirayı hibe et o zaman

Spor

Fenerbahçe'de seçim için geri sayım başladı. Çalışmalarını sürdüren başkan adayı Aziz Yıldırım, Ankara'da katıldığı programda önemli açıklamalarda bulundu. "Fenerbahçe'den alacağım yok" diyen mevcut başkan Ali Koç'u eleştiren Yıldırım, "Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!" dedi.

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları şu şekilde;

"1.5 MİLYAR LİRA ALACAĞIN VAR, HİBE ET"

"Sayın başkan, 'Ben olduğum müddetçe Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacaklar' dedi. Bunu söyledikten sonra Fenerbahçe'yi ne kadar severseniz sevin ayrılmanız gerekirdi. Çünkü Fenerbahçe'ye zarar vereceksiniz. Ali Koç diyor ki; 'Benim Fenerbahçe'den alacağım yok'. Elimdeki kitapçıkta, açıklanan dosyada Ali Koç'un 1.5 milyar lira alacağı gözüküyor. Öyle 'Alacağım yok' demek falanı geçin. O zaman hibe edin o parayı!

"KİMSENİN ADAMI DEĞİLİZ"

Fenerbahçe, siyaset üstüdür. Sadece Kadıköy'ün değil, Türkiye'nin takımıdır. Fenerbahçe üst kimliktir, hepimiz bu çatı altında kavga etmeden Fenerbahçe'nin başarısı için mücadele ederiz. Biz, Fenerbahçe'de kimlik sorununun yaratılmaması için 'Fenerbahçe üst kimliktir' dedik. Biz Fenerbahçeliler kimsenin adamı değiliz, biz Fenerbahçeliyiz.

"DEVLET, KUMPASTAKİ MADDİ KAYIPLARIMIZI VERMEK ZORUNDA"

Fenerbahçe bu ülkenin mihenk taşıdır. Hepimizin tek sevgisi vardır, o da vatandır. Bu vatana kimler hizmet ediyorsa onlara saygı göstereceğiz. Onlar da bize saygı gösterir. Bu vatanı oluşturan bir kurumda Fenerbahçe'dir. Devleti ve hükümeti ayırmamız lazım. Mücadele edeceksek devletle değil, hükümetle etmeliyiz. Onlar da gelip geçicidir. 2011'de bize yapılan kumpas için manevi kayıplarımızı kimse geri veremez ama maddi kayıplarımızı devlet bize vermeye mecburdur.

"ŞAMPİYON YAPMAYA GELİYORUM"

Şampiyon yapmak için geliyorum! Fenerbahçe şampiyon olacak, başka çıkışı yok! Önümüzde ne federasyon, ne hakemler, ne iç güç, ne dış güç kimse duramaz! Fenerbahçe büyük camiadır. Öyle hakemle, federasyonla kayıp yaşamayacağız inşallah.

STADYUM PROJESİ

Stadyumu büyüteceğiz. Bu stadyum böyle olacak, 60 bin kapasite olacak. Kale arkaları 5'er bin kapasite artışına gidecek. Çatı 3 metre havaya kaldırılacak. Proje bu, inşallah 2 yıl içinde de tamamen bitireceğiz ama yapılırken maçlar oynanmaya devam edecek."