Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddiaları hakkında açıklama: Yüreğiniz var ise... - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddiaları hakkında açıklama: Yüreğiniz var ise...

Aziz Yıldırım\'dan Ali Koç iddiaları hakkında açıklama: Yüreğiniz var ise...

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın şirketi ve Koç Grubu arasında anlaşma olduğuna dair iddiaları yalanladı. Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Koç Grubu ile sadece 'Sualtı Telefonları' satın alma konusunda işbirliği olduğunu, başka bir işbirliği olmadığını belirtti.

08.05.2025 17:37
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, gazeteci Fatih Altaylı'nın şirketiyle ilgili ortaya attığı iddiasını yalanladı.

ALTAYLI ORTAK OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜ

Fatih Altaylı, Aziz Yıldırım'ın şirketi DEARSAN'ın, Koç Grubu ile savunma sanayii konusunda bir anlaşma yaptığını ve Artık bu gemilerin üretiminde Koç Grubu'nun da pay alacağını öne sürdü.

AZİZ YILDIRIM YALANLADI

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Sayın Fatih Altaylı, Halihazırda şirketim askeri gemiler üretiyor, dünyanın her noktasındaki ülkelere yapmak için çaba gösteriyor. Dearsan olarak, bir Koç Grubu iştiraki olan Koç Savunma'dan, "Sualtı Telefonları" satın alıyoruz; bunun dışında da bir işbirliğimiz bulunmuyor.

Yazınızda bahsettiğiniz o yalan söyleyen dostunuza lütfen söyleyin, bilmediği, emin olmadığı konularda bu tip yorumlar yapmasın; sizi de yanıltmasın. Siz de emin olmadığınız şeyleri satırlarınıza yansıtmayın. Yüreğiniz var ise, o dostunuzun ismini vererek yazınızı yazın ve biz de kendisiyle tanışma ve görüşme şansına erişelim. Sayın Ali Koç ve Fenerbahçe camiası ile ilgili görüş ve düşüncelerimi gerektiğinde her zaman açıklarım. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Ali Koç iddiaları hakkında açıklama: Yüreğiniz var ise... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Irem Dekin:
    Tek Ğerçek Aziz Başkandır 67 6 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Aziz başkan hepsini dizer 52 3 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    gazeteci fatih altaylı’dan sonra virgül koymazsan şirket altaylı’nınmış gibi okunur torpilli admin..! 34 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    E varmis iate is iliskiniz 6 14 Yanıtla
  • Halil Akpinar:
    Fatih bey anlaşma yapmiş diyor.aziz de sualtı telefon aldim diyo.Anlaşma yapmışsınız işte.Sen anlaşmadan mi telefon aliyosun dearsan şirketine 3 4 Yanıtla
  • Cahit Sertkaya:
    Anlaşma olduğunu zaten söylüyorsun milleti AP.tal yerine koymayın 1 3 Yanıtla
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