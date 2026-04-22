Aziz Yıldırım'dan Başkanlık Açıklaması

22.04.2026 20:02
Eski Fenerbahçe Başkanı Yıldırım, başkan adayı belirleme iddialarını yalanladı ve durum değerlendirdi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin başkan adayını belirleyeceğine yönelik haber ve iddiaları yalanlayarak, "Benim Fenerbahçe Başkanı'nı belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığına yönelik söylediği iddia edilen haberle ilgili açıklama yaptı. Kendisinin başkan belirlemek gibi bir misyonu olmadığını, yalnızca seçim zamanı kongre üyelerinin değerlendirme yapabileceğini ifade eden Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün bir Youtube kanalında 'Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım bu perşembe özel bir yemek düzenleyecek ve başkan adayı belirlenecek' şeklinde bir iddia ortaya atılmıştır. Divan Kurulu toplantısında Fenerbahçe'nin içinde bulunduğu durumla ilgili görüşlerimi ve neler yapılması gerektiğine dair düşüncelerimi açıkladım. Benim Fenerbahçe başkanını belirlemek gibi bir isteğim ya da misyonum olamaz. Fenerbahçe kongre üyeleri seçim zamanı önlerine gelen adaylardan birini seçer ve bu konuda değerlendirmesini yapar. Üzülerek söylemeliyim ki Youtube ve sosyal medya mecralarında kebapçıdan gazeteci olduğu için maalesef bu gibi haberlerle karşılaşabiliyoruz. Bu tarz asparagas iddiaların tek amacı kişisel reklam yapmak, etkileşim kovalamak ve camiada kendini önemli biri gibi gösterip alan kazanmaya çalışmaktır. Bir kez daha belirtmeliyim ki benim iddia edildiği üzere Fenerbahçe'nin Başkanı'nı belirlemek gibi bir arzum ya da amacım bulunmamaktadır. Lütfen benim ağzımdan duymadığınız hiçbir şeye inanmayınız. Bu gibi haber yapanlara şunu söylüyorum; yaptığınız her yalan ve yanlış haberin sorumluluğunu taşıyın. Çünkü yalan haberlerle kamuoyu oluşturmaya çalışıyorsunuz." - İSTANBUL

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 20:34:53. #7.13#
