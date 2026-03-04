Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok

Aziz Yıldırım\'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok
04.03.2026 10:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından Fenerbahçe camiasına moral veren açıklamalar yaptı. Yıldırım, geçmişte 9 puan geriden gelip şampiyon olduklarını hatırlatarak, şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini belirtti. Yıldırım," Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun" dedi.

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Süper Lig'de Galatasaray ile puan farkının 4'e çıkmasının ardından sarı-lacivertli camiaya moral veren açıklamalarda bulundu. Yıldırım, geçmişte yaşanan geri dönüşleri hatırlatarak şampiyonluk yarışının henüz bitmediğini vurguladı.

"AH VAH ETMEYE GEREK YOK"

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile berabere kalmasının ardından şampiyonluk yarışında oluşan puan farkı camiada tartışma yaratırken, Aziz Yıldırım konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sports Digitale'den Murat Zorlu'ya konuşan Yıldırım, karamsar olunmaması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe zamanında 9 puan geriden gelip şampiyon oldu. Ah vah etmeye gerek yok."

GALATASARAY'IN ZORLU FİKSTÜRÜNÜ HATIRLATTI

Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın önünde zorlu maçlar olduğunu söyleyen Yıldırım, sarı-kırmızılı ekibin fikstürüne dikkat çekti. Yıldırım, Galatasaray'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanlarına gideceğini hatırlatarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Galatasaray daha Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepe deplasmanına gidecek. Her şeyi geçtim, bizimle de maçları var. Bunların zaten hepsini kazanıyorsa şampiyon olsun."

ŞAMPİYONLUK YARIŞI İÇİN MORAL ÇAĞRISI

Aziz Yıldırım'ın açıklamaları, puan farkının açılmasının ardından morallerin bozulduğu Fenerbahçe camiasında dikkat çekti. Deneyimli isim, geçmişte yaşanan geri dönüşleri hatırlatarak yarışın henüz sona ermediği mesajını verdi.

Aziz Yıldırım, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü Arkadaşının evinde fenalaşan Yazgül, hastanede öldü
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı Herkesin dilinde aynı slogan vardı Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

10:27
Arjantin Devlet Başkanı Milei’den tartışma yaratan paylaşım
Arjantin Devlet Başkanı Milei'den tartışma yaratan paylaşım
09:59
Trump’ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
Trump'ın İran cezası kestiği Avrupa ülkesi resti çekti
09:20
“Öldü“ denilen Ahmedinejad’ın akıbeti belli oldu
"Öldü" denilen Ahmedinejad'ın akıbeti belli oldu
07:35
Savaş tarihinde bir ilk İran: ABD’ye ait F-15 düşürüldü
Savaş tarihinde bir ilk! İran: ABD'ye ait F-15 düşürüldü
07:02
İran’dan Suudi Arabistan’ın fişini çeken adım Prensi zor günler bekliyor
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
06:24
İran, İsrail’i hipersonik füzelerle vurdu
İran, İsrail'i hipersonik füzelerle vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.03.2026 10:37:20. #7.13#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan bomba şampiyonluk çıkışı: Ah vah etmeye gerek yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.