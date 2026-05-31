Aziz Yıldırım'dan Transfer Müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aziz Yıldırım'dan Transfer Müjdesi

Aziz Yıldırım\'dan Transfer Müjdesi
31.05.2026 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensipte anlaştıklarını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 santraforla prensip anlaşmasına vardıklarını söyledi.

Kocaeli'nin İzmit İlçesindeki bir otelde kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Yıldırım, "12 yıllık başarısızlığı" durdurabilmek adına kendisi ve arkadaşlarının görevi devralmaya hazır olduklarını söyledi.

Seçilirlerse Fenerbahçe'deki her şeyin 1998'deki gibi olacağını ifade eden Yıldırım, "Bunun için de hepimizin kırgınlıkları, dargınlıkları ortadan kaldırarak birlik ve beraberlik içerisinde, Samandıra'da önce futbolculardan başlayarak Fenerbahçeli ruhunu orada yaratıp, sonra stada taşıyarak bütün tribünlerde bu ruhun yeniden canlanmasını sağlayarak, camiaya bunu aşılayarak, camianın bunu kabullenmesiyle hep beraber bu sene inşallah istediğimiz şampiyonluğu, seçilirsek söz veriyorum yerine getireceğiz." diye konuştu.

Avrupa'da oynamayı ve Şampiyonlar Ligi müziğini dinlemeyi özlediklerini anlatan Yıldırım, bunun için bütün hazırlıkları, 5-10 yıllık vizyon programlarını hazırlayacaklarını dile getirdi.

Yıldırım, "Güçlü bir lideriniz var. Rahat olun. İyi bir takım kuracağız. Yıldız oyuncu, şu oyuncu meselesi yok. Önce iyi bir takım olması lazım. Geri pas yapmayan, ileriye oynayan bir takım yapacağız. Rahat olun." diye konuştu.

Bir taraftarın, "Son dönemde ligde ve Avrupa'da elle tutulur başarı elde edemedik. Sizin bunu değiştirmenizi istiyoruz." şeklindeki söylemi üzerine Yıldırım, "Biz önce 21-22 Temmuz'da başlayacak Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım yaratacağız. Onunla Şampiyonlar Ligi'ne kalacağız. Sonra da şampiyonluğa oynayacağız." ifadelerini kullandı.

"20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz"

Yıldırım, eksikleri görüp gerekli takviyelerle futbol takımının daha iyi duruma gelebileceğini anlattı.

"2 santraforu bu hafta veya öbür hafta açıklarız. Prensipte anlaştık, onu bilin ama pazarlık gücünü kırmamak için isimleri söylemiyorum ama değerli oyuncular." diyen Yıldırım, "2'siyle de prensipte anlaştık. Kulüpleriyle arkadaşlarımız görüşme yapıyor. Diğer yerlere de bazı transferler yapacağız. 'Futbol aklı' dediğimiz arkadaşlar çalışma yapıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yerli oyuncu da baktıklarını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:

"Uygun olursa yerli oyuncu da transfer edeceğiz. 20-25 Haziran'a kadar her şeyi bitirmiş olmayı düşünüyoruz. Belki de benim zamanım da dahil bunu ilk defa yapmış olacağız. İlk defa Şampiyonlar Ligi'ne hazır bir takım ve lige hazır bir takım haline geleceğiz. Dünya Kupası var, oradan transfer yapılırsa onların geç kalma durumu olabilir, bunu da belirtmiş olayım."

Bir taraftarın, "Alex'in Fenerbahçe'de geleceği olabilir mi?" sorusuna ilişkin Yıldırım, "Gerekirse, bizim bir problemimiz yok. Gelmesi gerekiyorsa, ihtiyaç olursa memnuniyetle." dedi.

Kaynak: AA

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Kocaeli, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Aziz Yıldırım'dan Transfer Müjdesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Denizli’de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti Denizli'de trafik kazası: Bir kişi hayatını kaybetti
Haziran ayına günler kala kar sürprizi Haziran ayına günler kala kar sürprizi
Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü Kemikli rampalarında bayram dönüşü yoğunluğu gece de sürdü
Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı Alkol alıp kaza yaptı, her şeyi unuttu ama eşini unutmadı
Malatya’da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti Malatya'da iki aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti
ABD Başkanı Trump’ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama ABD Başkanı Trump'ın 2 saatlik İran toplantısından ilk açıklama

13:24
Galatasaray’dan Uğurcan Çakır’a büyük jest
Galatasaray'dan Uğurcan Çakır'a büyük jest
13:06
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu’nun FETÖ suçlamasına yanıt
Özgür Özel cephesinden Kılıçdaroğlu'nun FETÖ suçlamasına yanıt
13:01
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
12:17
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an Özgür Özel anında müdahale etti
Anıtkabir yürüyüşüne damga vuran an! Özgür Özel anında müdahale etti
11:49
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
Otomobil, yön tabelasının direğine çarptı; evli çift öldü, çocukları ağır yaralı
11:48
Kılıçdaroğlu’ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Kılıçdaroğlu'ndan kurultay paylaşımı: Merak etmeyin, tertemiz bir kurultayla partimizi geleceğe taşıyacağız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 13:33:49. #7.12#
SON DAKİKA: Aziz Yıldırım'dan Transfer Müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.