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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İddialarını Yalanladı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İddialarını Yalanladı

Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını açıkladı. Yıldırım, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti ve Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu olmadığını vurguladı.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Başkanlığı İddialarını Yalanladı
08.01.2024 - 18:11,
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Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, kulüp başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmasının olmadığını bildirdi.

Aziz Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada, Fenerbahçe'nin başkanlık seçimine müdahil olma kararı aldığı ve Saadettin Saran'ın listesinde yer alan bazı isimlerle görüştüğüne yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe başkanlığıyla ilgili herhangi bir çalışmam olmadığı gibi, Saadettin Saran'ın listesinde yer alan hiç kimseyle de ben irtibat kurmadım. Yalnızca Saran'ın listesinde yer almayı planlayan 1 kişi, benim görüşlerimi dinlemek istedi ve ben de birkaç kişinin huzurunda kendisiyle düşüncelerimi paylaştım. Fenerbahçe'nin şu an bir başkan sorunu yoktur. Aksine, sükunete ihtiyacı vardır. İsmim üzerinden yapılan bu tip yalan haberlerle prim yapılmaktadır. Ben herhangi bir planlama içerisinde olursam, bunu bizzat kamuoyuyla paylaşırım. Şahsımın yaptığı bilgilendirmeler dışında yapılan bu tür yalan haberlere itibar edilmemesini rica ederim."

Kaynak: AA
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Saadettin Saran, Aziz Yıldırım, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

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