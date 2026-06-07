Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 13. Başkanı - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 13. Başkanı

07.06.2026 22:38
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Aziz Yıldırım, 15. kez girdiği seçimde Fenerbahçe'nin 13. başkanı oldu ve 17,245 oy aldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde Aziz Yıldırım, 15. kez girdiği başkanlık seçiminde 13. kez başkan seçildi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ve stat bitişinde yer alan eski Kenan Evren arazisinde gerçekleşti. Aziz Yıldırım ile Hakan Safi'nin yarıştığı başkanlık seçiminde, Yıldırım 17 bin 245 oy alarak sarı-lacivertlilerin yeni başkanı oldu.

13. kez başkanlığa seçildi

Aziz Yıldırım, 15 kez girdiği Fenerbahçe seçimlerinde üst üste 12 kez başkan seçildi. 15 Şubat 1998'de rakibi Vefa Küçük'ü 1 oy farkla geçip ilk kez başkanlık koltuğuna oturan Yıldırım, 14 Haziran 1998 ile 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında 7'si tek aday olmak üzere girdiği 10 seçimde başkanlığa seçildi. Aziz Yıldırım cezaevindeyken tek aday olarak girdiği 20 Mayıs 2012'deki seçimde 5 bin 269 kongre üyesinin oyunu aldı.

Ali Koç'a karşı 2 kez kaybetti

Yıldırım, 3 Haziran 2018'de Ali Koç ile girdiği yarışta 4 bin 644 oy alarak seçimi kaybetti. Koç, bu seçimde 16 bin 92 üyenin oyuyla 20 yıllık Aziz Yıldırım dönemini sona erdirmişti. Aziz Yıldırım bu tarihten 6 yıl sonra yeniden başkanlığa adaylığını koydu. Yıldırım, 9 Haziran 2024'te 10 bin 483 oy alırken, rakibi Ali Koç 16 bin 414 oyla yeniden başkan oldu. 73 yaşındaki iş insanı 2 yıl sonra girdiği seçimde bu kez galip gelen taraf oldu. Aziz Yıldırım, 1998-2018 yılları arasında yaptığı Fenerbahçe Başkanlığı görevine yeniden geldi ve sarı-lacivertlilerin 35. başkanı oldu.

Fenerbahçe'de Faruk Ilgaz 3 ayrı dönemde, Ali Şen, Osman Kavrakoğlu ve Razi Trak ise 2'şer ayrı dönemde başkanlık yaptı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün tarihinde başkanlık yapanlar ve görev aldıkları dönem şöyle:

Ziya Songülen: 1907-1908

Ayetullah Bey: 1908-1909

Tevfik Haccar Taşçı: 1909-1910

Hakkı Saffet Tarı: 1910

Galip Kulaksızoğlu: 1910-1911

Osman Fuat Efendi: 1911-1912

Hamit Hüsnü Kayacan: 1912-1914

Hulusi Bey: 1914-1915

Sabri Toprak: 1915-1916, 1923-1924

Nazım Bey: 1916-1918

Nuri Sekizinci: 1918-1919

Ömer Faruk Efendi: 1920-1923

Nasuhi Baydar: 1924-1925

Ali Naci Karacan: 1926-1927

Muvaffak Menemencioğlu: 1928-1932

Sait Selahattin Cihanoğlu: 1932-1933

Hayri Celal Atamer: 1933-1934

Şükrü Saracoğlu: 1934-1950

Ali Muhiddin Hacıbekir: 1950-1952

Osman Kavrakoğlu: 1952-1953, 1954-1955

Bedii Yazıcı: 1953-1954

Zeki Rıza Sporel: 1955-1958

Agah Erozan: 1958-1960

Medeni Berk: 1960

Hasan Kamil Sporel: 1960-1961

Razi Trak: 1961-1962, 1980-1981

İsmet Uluğ: 1962-1966

Faruk Ilgaz: 1966-1974, 1976-1980, 1983-1984

Emin Cankurtaran: 1974-1976

Ali Şen: 1981-1983, 1994-1998

Fikret Arıcan: 1984-1986

Tahsin Kaya: 1986-1989

Metin Aşık: 1989-1993

Güven Sazak: 1993-1994

Hasan Özaydın: 1994

Aziz Yıldırım: 1998-2018

Ali Koç: 2018-2025

Sadettin Saran: 2025-2026 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin 13. Başkanı - Son Dakika

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