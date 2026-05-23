Aziz Yıldırım: Fenerbahçe'yi 12 Yıldır Durdurmak İçin Geliyorum

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun." dedi.

Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

Dernek yönetiminin rakip adayı destekleyeceğini açıklamasına rağmen iş insanı Feridun Geçgel'in ricası üzerine Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etme kararı aldığını belirten Yıldırım, dernek yönetimiyle ilgili değerlendirmeyi ise taraftara bıraktığını ifade etti.

Kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye önemli yatırımlar yaptıklarını ve kulübe çok sayıda tesis kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, kendi yönetiminden sonra ise kulübe herhangi bir yatırım yapılmadığını ileri sürdü.

Fenerbahçe'deki 20 yıllık tecrübesini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte iddialı olduklarını ve takımı şampiyon yapacaklarına inandıklarını söyledi.

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir şeyi değiştirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsan kimse durduramaz haberiniz olsun. Size bu kadar söylüyorum. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz, hep beraber mücadele yapacağız. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia. 2001'lerde başladık şampiyonluğa. 10 senede beş defa şampiyon olduk yani. O zaman bir Antep maçını hatırlayın, tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Olmaz, bunları bütünleştireceğiz. Bunu bitirerek bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim. Hiçbiri yapamaz. Bakın her şey para değildir, her güç para değildir. Parayı iyi kullanırsan güçtür. Ama paranın içinde de güç var diyorum, saygınlık vardır, sevgi vardır, başka konular vardır. Onun için arkadaşlarla beraber bu sene şampiyon yapmaya geleceğiz."

Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde 2 santrfor transferi yapacaklarını sözlerine ekledi.