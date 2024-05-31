Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapacağını Söyledi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapacağını Söyledi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe\'yi Şampiyon Yapacağını Söyledi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, kongre üyeleriyle bir araya geldiği toplantıda, takımı şampiyon yapmak için göreve gelmek istediklerini ve destek istediğini belirtti. Yıldırım, ayrıca takımı çocuklar, gençler ve herkes için şampiyon yapacaklarını vurguladı. Aday olanı destekleyeceklerini ifade eden Yıldırım, takımı şampiyon yapamamaları halinde olağanüstü kongreye gideceklerini söyledi.

31.05.2024 17:11
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Şampiyon yapacağız. Onun için sizlerden oy ve destek istiyorum. Fenerbahçe'yi eski haline, yıllarına döndüreceğiz. Buna inanıyorum, siz de inanın." dedi.

Yıldırım, kongre çalışmaları kapsamında kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda kongre üyeleriyle buluştu.

Burada konuşan Yıldırım, Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için göreve gelmek istediklerini söyledi.

Takımı şampiyon yapamamaları halinde birinci sene sonunda olağanüstü kongreye gideceklerini vurgulayan Yıldırım, aday olanı da destekleyeceklerini ifade etti.

Yıldırım, takımı çocuklar, gençler ve herkes için şampiyon yapacaklarını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Çünkü bu gidiş iyi bir gidiş değil. Listelere, düşüncelere iyi bakın. 20 sene başkanlığımda siyaset yapmadım. Tarafım, Atatürk ve laik cumhuriyetçilik, onun dışında değilim. Kimseden bugüne kadar fetva almadım. Benin adıma çok şeyler söylüyorlar ama inanın, 20 sene başkanlık yaptım iktidardan ya da siyasetten 'Şu arkadaşı yönetimine al' demediler. Kimse ne baskı yaptı ne söyledi. Şampiyon yapacağız. Onun için sizlerden oy ve destek istiyorum. Fenerbahçe'yi eski haline, yıllarına döndüreceğiz. Buna inanıyorum, siz de inanın."

"Ben kaçacak adam değilim"

Yıldırım, söz alan bir kongre üyesinin "Sizi Ali Koç ile el ele görmek isterdim." sözü üzerine, Ali Koç ile fikir ayrılıklarının bulunduğunu belirterek, "Bizim başka ayrılığımız yok. Bir de onun hali ve tavırlarından dolayı ortaya gelen pozisyon var. Kongre oldu. Arabaya bindim, gittim eve. Hiçbir şey yapmadım. Konuşmaya başladılar; 'Kaçtı, gitti'. Ben kaçacak adam değilim. Biz kimseye bağlı değiliz." diye konuştu.

Gelecek yıl Türkiye Kupası ile ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Yıldırım, federasyonun takıma ceza verip vermeyeceğini bilmediğini ifade ederek, "Ceza vermezse her yerde oynayacağız. Her yerde başarıyı, şampiyonluğu kazanmaya çalışacağız." dedi.

Aziz Yıldırım, Kulüpler Birliği Vakfı konusunda da orada güçlü bir başkanlık sisteminin bulunmadığını savunarak, "Önceden Kulüpler Birliğinin ağırlığı vardı, güçlü başkanlar vardı. O ağırlık hem yayıncı kuruluşa hem devletle olan ilişkilere, siyasete hepsine karşı güçle onlara ne istediğini anlatabiliyordun. Şimdi öyle bir şey yok. Kulüpler Birliğinin yapısı çok kötü. İyileşir mi, bilemiyorum. İçeriyi tanımıyorum. Ancak oraya gittiğimizde eğer uygun görürsem devam ederim. Uygun görmezsem gitmem. Onu değerlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Bir katılımcının, "Eskiden siz elinizi masaya vururdunuz. Şimdi sakin gözüküyorsunuz. Eski Aziz başkanımız olacak değil mi?" sözü üzerine Aziz Yıldırım, elini yumruk yapıp masaya vurdu.

Seçim sonucu ne olursa olsun Ali Koç ile el sıkışıp sıkışmayacağının sorulması üzerine Yıldırım, el sıkmakla bir şey olmayacağını belirtti.

Kendisinin bir şey demediğini ancak karşısındakilerin sürekli kendisini tahrik ettiğini anlatan Yıldırım, "Ben yok sayacağım. Bir araya gelmemizin bir faydası yok. Onun için bu konuyu fazla abartmayalım. Bizim fikir ayrılığımız var. Yoksa medeni insanlarız. Gelsin 'Merhaba' desin 'Merhaba' deriz. Yok mu diyeceğiz. Fikir ayrılığı var. Ben 'Mourinho' diyorum, onlar İsmail Kartal. Gittiler hemen Mourinho'ya sarıldılar. Aramızdaki fark bu." ifadelerini kullandı.

Bir katılımcının, 6 yıldır Fenerbahçe maçına niçin gitmediğini sorması üzerine Yıldırım, başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye yaptığı çalışmaları anlattı.

"Kalbim kırılmış size"

Kendisinin yargılanmaması gerektiğini belirten Aziz Yıldırım, "O stattan giderken beni yuhalamadınız mı? Utanmadınız mı? İçimdekileri dökmüyorum. Oradan giderken, bu kulüp için hapis yattığımda hakim ya da savcısına 'Seni atarız', 'Sen kimsin beni atacak' diyen adamı siz yuhalayarak gönderdiniz. Onun için bana bir şey konuşmaya sizin hiçbir hakkınız yok. Buna rağmen ben kendimi feda ederek geliyorum. Çünkü Fenerbahçe yanlış yola giriyor. Bunu önlemek için geliyorum." diye konuştu.

Yuhalama sırasında yaptığı konuşmayı hatırlatan Yıldırım, "Bunlar olmamış gibi elini sık. Elini sıksam ne olacak. Görüntü oluyor. Kalbim kırılmış size. Kalbim kırık. 20 sene yaptıklarımın karşılığı bu mu olmalıydı? Yapılanları insan unutmuyor. Unutmam, öyle bir yapım var." değerlendirmesinde bulundu.

"Seçildiğinizde Okan Buruk'a bir cevabınız olacak mı?" sorusuna Yıldırım, hiçbir zaman Galatasaray başkanlarına, sporcularına yorum yapmadığını belirterek, "O Fenerbahçe'nin gücüydü." yanıtını verdi.

Yıldırım, daha sonra kendisine yöneltilen diğer soruları da cevapladı.

Aziz Yıldırım, konuşmasının ardından yanına gelen taraftarlar ve gençlerin formalarını imzaladı.

(Bitti)

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'yi Şampiyon Yapacağını Söyledi - Son Dakika

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