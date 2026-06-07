Aziz Yıldırım Fenerbahçe seçiminde oyunu kullandı

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, başkanlık seçiminde oyunu kullandı.
Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın ikinci gününde oy kullanma işlemi sürüyor. Sabah saatlerinde stada gelen başkan adayı Aziz Yıldırım, yoğun ilgiyle karşılanırken, daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti. Yıldırım, saat 15.00 sıralarında 43 No'lu sandıkta oyunu kullandı.
Kızı Yaz ile birlikte sandığa gelen Yıldırım, oyunu sandığa attı. Yıldırım, çevresindeki yoğun kalabalıkla birlikte platformun bulunduğu alana geçti. - İSTANBUL
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