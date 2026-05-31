Aziz Yıldırım Sakarya'da Taraftarlarla Buluştu

31.05.2026 15:20
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, Sakarya'da taraftarlarla bir araya gelerek soruları yanıtladı.

Fenerbahçe'nin eski başkanlarından ve 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimlerinde yeniden aday olan Aziz Yıldırım, Sakarya'da taraftarlarla bir araya geldi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Fenerbahçeliler Derneği binasında taraftarlardan gelen çeşitli soruları yanıtlayan Yıldırım, transferden kulübün gelecek vizyonuna, kurulması planlanan Futbol A.Ş. yönetiminden, Oğuz Çetin'in görevinden eski futbolcularla oluşturulacak scout yapılanmasına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

"Herkes gelmek istiyor"

Sakarya'nın Aziz Yıldırım için özel bir yeri olduğunu belirten, başkanlığı döneminde Sakarya'dan çok transfer yaptığını ifade eden ve kurulması planlanan "Futbol Aklı" ile akalalı Sakaryalı futbol efsanelerinden bir ekip kurulup kurulmayacağı hakkında soru soran "Şampiyonluğun yolu Sakarya'dan mı geçiyor?" şeklinde ekleyen taraftara Aziz Yıldırım, "Şampiyonluğun yolu Sakarya'dan geçmiyor. Takımı daha önceden şampiyon yapmış insanların hakkını inkar etmiş oluruz. Sakarya'dan iyi antrenörler ve iyi oyuncular yetişiyor. Fenerbahçe'de görev aldılar. Bizim konumuz futbol aklı, bu konuda Oğuz Çetin'i getirdik onun başına koyduk. Şimdi o oluşturacak, seçimi kazanmadan da bu oluşumları yapmak fazla doğru değil. Çünkü görevde değiliz. Ama en azından başını belirledik, bunun sorumlusu olacak arkadaş. Bizim yönetimde Fenerbahçe Futbol A.Ş. yönetiminde şöyle bir durum var, herkes gelmek istiyor. Herkes yönetimde olmak istiyor ama ya üye değil, ya da aidatını geç ödüyor. Onların hepsini Futbol A.Ş.'de toparlayacağız. Orada bir yerel kurul yapacağız, üye sayısını arttıracağız. Değerli bütün insanlarıda oraya alacağız. Ondan sonra kulüp yönetimi ile Futbol A.Ş. yönetimi kulübü beraber yönetecek" dedi.

"Şampiyonlar Ligi'nde kalmak için ne gerekiyorsa yapacağız"

Transferler konusunda yöneltilen soruya ise Aziz Yıldırım, "Bir futbol aklı var, bu aklı yöneticilerle beraber çalışma yapılacak. Şu anda inceleme yapıyorlar zaten. Neticede diyecekler ki 'buraya bu oyuncu lazım'. Bu şekilde çözeceğiz. Ben sana lazım desem, onlar diyecek ki hayır olmaz. Nereye ne gerekiyorsa alacağız. İyi bir takım olacağız. Yalnız Türkiye liginde şampiyon olmak için değil, Avrupa'da da tur atlayıp Şampiyonlar Ligi'ne kalmak için" diye konuştu.

Şampiyonluk hakkında sürekli olarak diken üzerinde olduklarını belirten kadın taraftara ise, "Şampiyon olacağız, bu kalpte de çarpıntı olmazsa hayatın tadı olmaz" şeklinde konuştu. - SAKARYA

Kaynak: İHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2026 15:20:46.
