Aziz Yıldırım: Şampiyonluk Başarı Getirmezse Tehlike Başlar - Son Dakika
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Spor

Aziz Yıldırım: Şampiyonluk Başarı Getirmezse Tehlike Başlar

Aziz Yıldırım: Şampiyonluk Başarı Getirmezse Tehlike Başlar

Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, Kırklareli ve Edirne'de düzenlenen programlarda konuştu. Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısız olması durumunda alttan tabandan insanların gelmeyeceğini ve kulübün raydan çıktığını belirtti. Aday olduğunu açıklayan Yıldırım, Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğini vurguladı. Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için destek istedi.

24.05.2024 22:07
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Fenerbahçe eski başkanı ve başkan adayı Aziz Yıldırım, "Şampiyon olamazsan, başarı getiremezsen tabanda o zaman artık kayma başlar. O kayma çocuklarda başladığı zaman ileride alttan tabandan insanlar gelmez. Bu tehlikeyi görüyorum onun için geldim aday oldum." dedi.

Yıldırım, Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki programına Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret ederek başladı.

Ardından Ticaret Sanayi Odasında kongre üyeleri ile biraraya gelen Yıldırım, Fenerbahçe Kulübünün her kademesinde görev yaptığını söyledi. 1990 yılında Fenerbahçe'de futbol şubesi sorumluluğu yaptığını bildiren Yıldırım, "Tanju'nun transferinde rol aldım. Başka işlerde yaptık o tarihlerde." şeklinde konuştu.

Başkanlığı döneminde çok büyük işler yaptığını ifade eden Yıldırım Ali Koç'u eleştirdi.

Döneminde Fenerbahçe'nin 3 yılda bir şampiyon olduğunu belirten Yıldırım, Fenerbahçe'nin başarısının önemli olduğunu dile getirdi.

Yıldırım, Fenerbahçe'ye hizmet etmek istediğinin altını çizdi.

Taraftarları mutlu etmenin tek yolunun şampiyonluk olduğunu anlatan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Şampiyon olamazsan, başarı getiremezsen tabanda o zaman artık kayma başlar. O kayma çocuklarda başladığı zaman ileride alttan tabandan insanlar gelmez. Bu tehlikeyi görüyorum onun için geldim, aday oldum. Arkadaşlarıma dahi 'ben aday oluyorum haberiniz olsun' diye bile söylemedim.

Karar verdim, artık baktım ki Fenerbahçe raydan çıktı, vagon raydan çıktı başka bir yere gidiyor. Biz spor kulübünün dışında başka şeylerle uğraşmaya başladık, onun için aday olduk. Bir dönem daha yaparım ondan sonra bir daha yapamam zaten, istesem de yapamam zaten."

"Vagon giderse bir daha toparlayamazlar"

Aziz Yıldırım, Edirne'de de bir restoranda kongre üyeleriyle bir araya geldi.

THY Euroleague Final Four maçında Fenerbahçe Beko, Panathinaikos maçını kongre üyeleriyle izleyen Yıldırım, Fenerbahçe'nin yenilmesine üzülmediğini, önemli olanın Final Four'da her yıl oynamak olduğunu söyledi.

Yıldırım, takımın güzel oynadığını belirterek sporcuları tebrik etti.

Fenerbahçe'nin şampiyon olması için bütün rahatını bozarak aday olduğunu dile getiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Fenerbahçe rayda giderken vagon başka yere gidiyor. Vagon giderse bir daha toparlayamazlar. Şunu söylüyordum, Fenerbahçe halkın takımı ve bunu genişletmemiz lazım, 1 milyon üye yapalım, kulübü STK olarak güçlü hale getirelim siyasetin hepsi biz olmadan hareket etmesin ana amacım oydu. Ama maalesef başaramadık. '60 binin üzerinde 70 bine yakın üye var' diyorlar isterim ki bu üyelerin hepsi halkın üye olmasıyla sağlansın ama maalesef başka şeyler duyuyoruz buda bizi üzüyor. Bu son dönemeç bu işi başarmamız lazım. Ben bir dönem istiyorum bir dönemden fazla yapamam. Ama benden sonra 1 aday çıkıyor 2. aday yok bu çok tehlikeli ve zararlı."

Yıldırım, Fenerbahçe'nin şampiyon olması için başkanlık seçiminde kendisine destek istedi.

Kongre üyesi ve Edirne Eski Belediye Başkanı Recep Gürkan da Yıldırım'a seçimlerde destek vereceklerini kaydetti.

Edirne Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Nedim Mercan da organizasyona katılanlara teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kongre üyeleri ve taraftarlar Yıldırım'la fotoğraf çektirdi.

Edirnespor Başkanı Onur Yaren Ayaydın da Yıldırım'a Edirnespor forması hediye etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Aziz Yıldırım: Şampiyonluk Başarı Getirmezse Tehlike Başlar - Son Dakika

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