Aziz Yıldırım Tekrar Başkan

FENERBAHÇE Spor Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda 8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı.
Başkan Aziz Yıldırım, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu ile yeni ve önceki yönetim kurulu üyelerinin katıldığı mazbata töreni kulüp binasında gerçekleştirildi.
8 yıl aranın ardından yeniden başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım ve yöneticilere mazbatalarını Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu takdim etti.
Mazbata töreni fotoğraf çekimiyle tamamlandı.
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