B2-B3 Futsal Ligi Ankara\'da Başlıyor

TÜRKİYE Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından düzenlenen B2-B3 Futsal 1. Ligi'nde 2025 sezonunun ilk devresi, 20-27 Nisan 2025 tarihleri arasında Ankara Yenimahalle Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilecek.

Altı farklı şehirden gelen yedi kulüp ve toplam 96 sporcunun katılım göstereceği organizasyonda, sporcular bir hafta boyunca kıyasıya mücadele edecek. Teknik toplantı 20 Nisan Pazar günü saat 19.00'da yapılırken, ilk maçlar 21 Nisan Pazartesi günü başlayacak.

Katılımcı takımlar ise şöyle:

* Çankaya Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

* Gölcük Engelliler Spor Kulübü

* Nilüfer Görme Engelliler Spor Kulübü

* Surkent21 Engelliler Spor Kulübü

* Yenimahalle Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü

* Palandöken Engelliler Spor Kulübü

* 1915 Çanakkale Spor Kulübü

Pazartesi günü müsabakalar şu maçlarla başlayacak:

* 11: 00 – Nilüfer GESK vs. Gölcük ESK

* 13: 00 – 1915 Çanakkale SK vs. Yenimahalle Bld. GESK

* 15: 00 – Surkent21 ESK vs. Çankaya Bld. GESK

Federasyon Başkanı Ayhan Yıldırım ise başlayacak müsabakalarla alakalı şu mesajı paylaştı:

"Görme engelli bireylerin sporla bütünleşmesini sağlayan bu ligin her sezon daha da güçlenmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Ankara'daki devre boyunca, fair-play ruhunun ön planda olduğu, tempolu ve nitelikli karşılaşmalar izleyeceğimize inanıyorum. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve emeği geçen herkese başarılar diliyorum."