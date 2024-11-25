Baba Kız Off-Road Başarısı

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Off-road organizasyonlarında en genç kadın pilot olarak yarışlara katılan 25 yaşındaki Melis Aksöz ile parkurlarda yardımcı pilotluk yapan 55 yaşındaki babası Selçuk Aksöz, baba kız dayanışmasıyla zorlu pistlerde önlerine çıkan engelleri aşıyor.

Küçük yaşlardan itibaren babasının çalıştığı Bostancı Sanayi Sitesi'nde araçların içinde büyüyen Melis Aksöz, off-road yarışçısı baba Aksöz'ün de teşvikiyle genç yaşında direksiyon başına geçti. Gösterdiği başarılı performansla çeşitli dereceler kazanan Melis, ulusal organizasyonlarda "en genç kadın pilot" ünvanına sahip oldu.

Yaklaşık 3 yıldır yardımcı pilotluk yapan baba Aksöz de 15-17 Kasım'da Sakarya'da düzenlenen Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası 6. ayak yarışlarında ilk kez pilot olarak yer aldığı parkurda kızının yardımcılığında yarıştı. Baba-kız, bu yarışı S-2 klasmanında 3. olarak bitirmeyi başardı.

Uluslararası yarışmalara katılmayı isteyen Melis ile "sağ kolu"na duyduğu güvenle zorlu parkurlarda ilerleyişini sürdüren baba Aksöz, off-road organizasyonlarında aile dayanışması sergiliyor.

Melis Aksöz: "Amacımız keyif almak, baba kız anılar oluşturmak"

Melis Aksöz, AA muhabirine, Sakarya'daki şampiyonada babasının yanında yardımcı pilot olarak yer aldığını söyledi.

Genelde yarışlara pilot olarak katıldığını belirten Melis, "Türkiye'nin ilk ve tek kadın X-Trial pilotuyum. Bunun yanında Türkiye Off-Road Şampiyonası SSV ve S1 klasmanlarında 3'üncülüklerim var. Uzun zamandır bu işe gönül vermiş bir pilotum. Burada olmaktan çok keyif alıyorum. Baba kız bir ekibiz, bu bizim için çok özel. Bu spor, artık aile sporumuz gibi oldu." ifadelerini kullandı.

Melis Aksöz, küçük yaşlardan itibaren babasıyla çokça vakit geçirdiğini, sanayide arabalarla uğraştığını ve sürekli sorular sorduğunu, daha sonra da yarışları takip etmeye başladığını anlattı.

Babasının araba kullanmayı öğrettiğine değinen Melis, "Ormanda off-road yapmaya başladım, daha sonra da profesyonel yarışlara katıldım. Böylece serüvenim başlamış oldu. İlk katıldığım yarış, Marmara X-Trial'di. Önce korktum. İki kez antrenman yaptım ve rahat şekilde yarıştım. Çok heyecanlıydım, hevesliydim. O heyecan da beni bu zamana kadar getirdi." diye konuştu.

Melis Aksöz, sporda erkek-kadın ayrımının bulunmadığını vurgulayarak, off-road yapmayı çok sevdiğini ve bu spordan keyif aldığını dile getirdi.

"Çamuru da yağı da tozu da araba kullanmayı, arabanın içinde olmayı seviyorum." diyen Melis, aynı zamanda Kız Gibi Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Derneğinin başkanı olduğunu, bütün kadınlara ulaşmaya çalıştıklarını ve her yaştan üyelerinin bulunduğunu ifade etti.

Melis Aksöz, babasıyla yarışmanın çok keyifli ve eğlenceli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ben yardımcı pilotuyum. Yarışırken 'Babacığım çok iyi gidiyorsun.' diyorum, 'Hayır sen daha iyisin şekerim.' diyor. Müthiş eğlenceli bir atmosfer var içeride. Zaten birbirimizi tanıyoruz, sinirlendiğimiz zaman alınmıyoruz. Eğlenebildiğimiz kadar eğleniyoruz. Amacımız keyif almak, baba kız anılar oluşturmak ve ailemize dönüp anlatmak."

Baba Aksöz: "Babaların kızlarına, kadın sporcuların da birbirine destek olması gerek"

Oto tamirciliği mesleğinden emekli olan Selçuk Aksöz, Sakarya'ya eğlenme amacıyla geldiklerini ve kızıyla güzel bir ortamda yarıştıklarını söyledi.

"Kızımın ruhunda varmış, ben bir şey aşılamadım." diyen Aksöz, Melis ile parkurlara gidip yarışları seyrettikten sonra off-road aracı aldıklarını ve kızının orman gezilerinde sürmeye başladığını, ehliyetini alınca da 18 yaşında ilk yarışına katıldığını anlattı.

Aksöz, bazen de kendisinin kızına yardımcı pilotluk yaptığını ve SSV'de yardımcı pilot şampiyonu olduğunu aktararak, imkanları el verdiğince baba kız yarışlara devam edeceklerini ifade etti.

Kızını sonuna kadar desteklediğini, babaların kızlarına, kadın sporcuların da birbirine destek olması gerektiğini vurgulayan Aksöz, şunları aktardı:

"Masrafları ağır olduğu için maddi destek çok önemli. Hanımları pistlere bekliyoruz, hanımlara destek de bekliyoruz. Kızımla yarışırken çok mutluyum, kızımı çok seviyorum. Daha da başarılı olacak inşallah. Yaşı genç, önünde bayağı zaman var. İnşallah başarılı olur. Yurt dışı yarışlarına katılmasını istiyorum. Yarışırken bazen birbirimize kızıyoruz, bazen kavga ediyoruz, bazen çok iyiyiz. Atmosferin içinde böyle şeyler oluyor. Bazen yanlış bir şey söylüyorum, sağa, sola diyorum yol notunu kaçırıyoruz ama eğleniyoruz. Finişte hepsi bitiyor, unutuyoruz gidiyor."