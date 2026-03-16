Üye Girişi
Son Dakika Logo

Babası açıkladı! İşte Uğurcan Çakır'ın başarısının sırrı

Haberin Videosunu İzleyin
16.03.2026 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Galatasaray'ın Trabzonspor'dan transfer ettiği kaleci Uğurcan Çakır, son haftalarda gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Bu sezon Süper Lig'de 23 maçta görev yapan Çakır, 15 gol yedi ve 10 maçta kalesini gole kapadı. Babası Mustafa Çakır, oğlunun performansının sürpriz olmadığını ve kendisine güvenildiğinde her zaman başarılı olacağını belirtti.

Galatasaray'ın sezon başında Trabzonspor'dan rekor bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı kaleci Uğurcan Çakır, son haftalarda sergilediği performansla dikkat çekmeye devam ediyor. Başarılı file bekçisinin form grafiği yükselirken, babası Mustafa Çakır'dan oğlunun performansına dair dikkat çeken açıklamalar geldi.

SON HAFTALARIN FORMDA İSMİ

Sarı-kırmızılı ekipte gösterdiği performansla öne çıkan Uğurcan Çakır, son üç maçta kalesini gole kapatarak takımına önemli katkı sağladı. Bu sezon Süper Lig'de 23 karşılaşmada görev alan milli kaleci, kalesinde 15 gol görürken 10 maçta ise gol yemedi.

"UĞURCAN'A GÜVEN VERİLDİĞİNDE BAŞARILI OLUR"

Akşam gazetesine konuşan Mustafa Çakır, oğlunun performansının kendileri için sürpriz olmadığını belirtti. Baba Çakır, "Uğurcan'ın gösterdiği performanstan dolayı gurur duyuyoruz. Bize göre işini yapıyor. Trabzon'da da işini yapıyordu. Şu an için iyi gidiyor. Biz de gösterdiği performanstan dolayı mutluyuz. Biz bu performansı Uğurcan'dan bekliyorduk, bizim için sürpriz olmadı. Uğurcan kendisine güvenildiğini hissettiğinde her zaman başarılı olacaktır bana göre. Bu güveni kendisinin hissetmesi çok önemli. İnşallah daha iyi olur. Önünde çok zor maçlar var" ifadelerini kullandı.

Mustafa Çakır, Uğurcan Çakır, Trabzonspor, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • UğuR DURAN UğuR DURAN:
    Tek cümleyle: ben dahil Tüm Galatasaray'lıları performansı ile utandırdı.. Devam et Aslan Parçası!! 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 11:46:29.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.