Babası çalıştırdı, kızı şampiyon oldu

Malatya'da antrenör babası tarafından çalıştırılan genç Kareteci Fatma Uygur, Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında birinci olarak altın madalya kazandı.

Adana Çukurova Üniversitesi Lütfullah Aksungur Spor Salonu'nda düzenlenen ve Türkiye Büyükler ve Veteranlar Karate Şampiyonası'nda mücadele eden Malatyalı 18 yaşındaki sporcu Fatma Uygur ilk kez katıldığı Büyükler Türkiye Karate Şampiyonasında birincilikle altın madalya kazanarak başarı elde etti.

Sporcu Fatma Uygur'u, aynı zamanda babası olan antrenör Zeki Uygur çalıştırıyor. - MALATYA