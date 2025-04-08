Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor - Son Dakika
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Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor

Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig\'e transfer oluyor

Milan forması giyen Sırp golcü Luka Jovic'in babası, oğluyla Süper Lig'in devleri Beşiktaş ve Trabzonspor'un ilgilendiğini söyledi. Real Madrid, İtalyan ekibiyle sezon sonunda sözleşmesi bitecek 27 yaşındaki forvet için 2019 yazında 63 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

08.04.2025 22:33
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İtalyan devi Milan'da forma giyen Sırp forvet Luka Jovic'in babasından oğlunun geleceğiyle ilgili dikkat çeken bir transfer açıklaması geldi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR İLGİLENİYOR

Sırp futbolcunun babası, Beşiktaş ve Trabzonspor'un oğluyla ilgilendiğini söyledi. Baba Jovic, yaptığı açıklamada "Beşiktaş ve Trabzonspor, Jovic ile ilgileniyor ama Milan'da kalması daha iyi olur. Kulüpte çok fazla değişiklik olursa, o zaman Milan'da kalmak mümkün olmayabilir" sözlerini sarf etti. Jovic'in babası ayrıca oğluyla Beşiktaş ve Trabzonspor dışında İtalya'dan da Monza'nın ilgilendiğini söyledi.

Babası duyurdu! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor

REAL MADRID BONSERVİSİNE 63 MİLYON EURO ÖDEDİ

Ülkesinin takımlarından Kızılyıldızın altyapısında yetişen Luka Jovic, sırayla Apollon Limassol, Benfica ve Eintracht Frankfurt formaları giymiş ve Alman ekibinde yıldızını parlatarak 2019 yazında 63 milyon euro karşılığında Real Madrid'e transfer olmuştu. Beklentileri karşılayamayan Jovic, Frankfurt'a kiralandıktan sonra bedelsiz olarak 2022 yazında bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Milan, Sırp golcünün bonservisini 2023-2024 sezonun başında ise 500 bin euroya almıştı.

Babası duyurdu! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Luka Jovic, Milan formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda sadece 9 maça çıktı ve 200' dakika süre alabildi. Jovic, bu karşılaşmalarda 2 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki forvetin İtalyan ekibiyle sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

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Son Dakika Spor Babası takım ismi verdi! Dünyaca ünlü golcü Süper Lig'e transfer oluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

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