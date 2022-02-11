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Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek - Son Dakika

Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek

11.02.2022 12:57
Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Junior, Manchester United'a transfer oldu. 11 yaşındaki Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar altyapı akademisinde 7 numaralı formayı giyecek.

Sezon başında Cristaino Ronaldo'yu transfer eden Manchester United, oğlunu da takıma kazandırdı. 11 yaşındaki Ronaldo Junior, Kırmızı Şeytanlar altyapı akademisinde forma giyecek.

Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

7 NUMARAYI ALDI

11 yaşındaki Ronaldo, babasıyla simgeleşen 7 numarayı aldı. Ronaldo'nun paylaştığı videolarda 2010 doğumlu oğlunun hayli yetenekli olduğu görülüyor.

Babasının oğlu! Cristiano Ronaldo Junior, dev takıma transfer oldu

"İYİ TOP SÜRÜYOR"

Cristiano Ronaldo oğlunun futbol tarzı hakkında, "Harika top sürüyor. Çok hızlı. Bu iş zor, o yüzden fazla adanmışlık gerekir. Ona baskı yapmayacağım. İsterse doktor olabilir. Ama onun için en iyisini istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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Manchester United, Cristiano, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babasının yolunda! Cristiano Ronaldo Junior, dev takımda forma giyecek - Son Dakika Spor


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