Türkiye 'de daha önce Kasımpaşa , Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Süper Lig'de çıktığı 197 maçta 51 gol atıp 30 asist yaptı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Galatasaray, Ryan Babel, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Babel, resmen Eyüpspor'da - Son Dakika

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