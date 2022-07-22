Babel, resmen Eyüpspor'da - Son Dakika
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Babel, resmen Eyüpspor'da

22.07.2022 23:05
Babel, resmen Eyüpspor'da

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 35 yaşındaki Hollandalı golcü Ryan Babel'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor'umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Süper Lig'de çıktığı 197 maçta 51 gol atıp 30 asist yaptı. - İSTANBUL

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Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti Son dakika haberi | Eyüpspor, Hollandalı futbolcu Ryan Babel'i transfer etti Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşme imzaladı Eyüpspor, Ryan Babel ile sözleşme imzaladı
Kaynak: İHA

Galatasaray, Ryan Babel, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Babel, resmen Eyüpspor'da - Son Dakika

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