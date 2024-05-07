Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de düzenlendi - Son Dakika
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Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de düzenlendi

Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli\'de düzenlendi

Denizli'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası, Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı. 25 takımdan 125 sporcunun mücadele ettiği şampiyona, ödül töreniyle sona erdi.

07.05.2024 10:02
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Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde düzenlendi. Hasan Güngör Spor Salonu'nda gerçekleşen ve 25 takımdan 125 sporcunun final bileti için mücadele ettiği şampiyona düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Yarışmalar kapsamında 03-05 Mayıs 2024 tarihleri arasında Okul Sporları Badminton Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'nin ev sahipliğinde Hasan Güngör Spor Salonu'nda yapıldı. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize ettiği şampiyonada, açılış seremonisinin ardından müsabakalar başladı.

İllerinde gerçekleşen şampiyonalarda dereceye girerek Grup Şampiyonasına katılmaya hak kazanan 25 takımdan 125 sporcunun mücadele ettiği müsabakalar sonunda, Kızlar ve Erkekler kategorisinde gruplarını ilk iki sırada tamamlayan takımlar Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Son gün müsabakalarının ardından 05 Mayıs Pazar günü gerçekleşen törende, final bileti alan okul takımlarına ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman takdim etti.

İşte Finalist Takımlar:

Küçük Kızlar:

Afyonkarahisar Kırka Şehit Ramazan Bağlan Ortaokulu

Aydın Asımın Nesli Anadolu İmam Hatip Ortaokulu

Küçük Erkekler:

İzmir Gümüldür Öğretmen Emine Yazlalı Ortaokulu

Antalya İstiklal Şehit Süleyman Gür Ortaokulu - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Türkiye, Denizli, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Badminton Okul Sporları Küçükler Grup Şampiyonası Denizli'de düzenlendi - Son Dakika

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