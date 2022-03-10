Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı - Son Dakika
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Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı

10.03.2022 09:07
Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı

Düzce okul sporları Badminton gençler Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Düzce okul sporları Badminton gençler Türkiye birinciliği müsabakalarına ev sahipliği yapıyor.

Okul Sporlarında 2021-2022 Badminton Gençler Türkiye birinciliği müsabakaları 10-13 Mart 2022 tarihleri arasında Düzce Bahçeşehir Spor Salonu'nda yapılacak. Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğini yapacağı okul sporları Badminton gençler Türkiye birinciliği müsabakalarında kızlar ve erkeklerde 19'ar oyuncu ile toplamda 38 takım 190 sporcu şampiyon olmak için mücadele edecek.

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü konferans salonunda yapılan teknik toplantı fikstür çekimiyle sona erdi. - DÜZCE

Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı
Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı
Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı
Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı
Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Badminton Türkiye şampiyonası Düzce'de başladı - Son Dakika


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