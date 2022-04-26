Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak

26.04.2022 12:27
Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak

Badminton Yıldızlar Okul Sporları Şampiyonası grup maçları, 28-29-30 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Badminton Yıldızlar Okul Sporları Şampiyonası grup maçları, 28-29-30 Nisan tarihlerinde Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Hasan Güngör Spor Salonunda yapılacak müsabakalara 9 farklı ilden 105 sporcu katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları farklı branşlarda devam ediyor. Bu yarışmalar çerçevesinde 28-29-30 Nisan tarihlerinde Badminton Yıldızlar Grup Müsabakaları Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organize edeceği maçlarda, bulundukları illerde başarılı olan 21 okul takımından 105 sporcu Hasan Güngör Spor Salonunda sahaya çıkacak. Erkeklerde 11, kızlarda 10 takımın oluşturacağı dört ayrı grupta, maçların sonunda grubunu ilk sırada tamamlayan takımlar yarı finale yükselecek.

Yarışmalara ev sahipliği yapacak Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürü Ömer İlman, grup yarışması için Denizli'ye gelecek tüm ekiplere başarılar diledi. - DENİZLİ

YORUMLAR
500
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı Açıklaması Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan 'Dünya Fikri Mülkiyet Günü' mesajı Açıklaması Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi Binlerce kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Badminton, Denizli, gençlik, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak - Son Dakika


Son Dakika
12:20 Elon Musk'ın her hamlesi kripto para piyasasını etkiliyor! Dogecoin yüzde 25 değer kazandı!
12:15 Kağıt toplayıcısı iki kadın yer konusunda anlaşamayıp saç başa kavga etti!
12:08 Mısır'da yeni bir tarihi hazine bulundu! Zeus tapınağının kalıntıları gün yüzüne çıktı!
12:06 Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilen Osman Kavala kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtı
12:05 Kuzey Kore'de gece yarısı askeri tören! Nükleer silahlarla gövde gösterisi yaptılar!
12:01 Oyuncu Alec Baldwin'in görüntü yönetmenini öldürdüğü olayda yeni detay! Görüntüler aylar sonra ortaya çıktı
11:59 Nükleer savaş uyarısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Zelenski müzakere ediyormuş gibi yapıyor, iyi bir aktör
11:57 Çorlu'da 23 Nisan'da açılan Masal Park, ertesi gün kapandı
11:32 Devlet Bahçeli'den, PKK elebaşı Duran Kalkan'ın tehdit gibi sözlerine sert cevap: Bir yiğidimiz leşini yere serecek
11:21 HDP'li Garo Paylan'ın skandal "soykırım" kanun teklifine Bahçeli'den sert sözler: Bu fitnecinin TBMM'de yer alması zuldür
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.04.2022 12:35:15. #1.12#
SON DAKİKA: Badmintonda grup heyecanı Denizli'de yaşanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement