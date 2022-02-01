Üye Girişi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi - Son Dakika

Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

01.02.2022 19:15

- Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis: "Buraya döndüğüm için mutluyum" Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

- Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın yeni transferi Bafetimbi Gomis:

"Buraya döndüğüm için mutluyum"

İSTANBUL - Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Fransız golcü Bafetimbi Gomis, İstanbul'a geldi.

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray eski futbolcusu Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile 1 yılı opsiyonlu 1.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Fransa'dan özel uçakla gelen Gomis, Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden İstanbul'a giriş yaptı. 36 yaşındaki futbolcuyu az sayıda sarı-kırmızılı taraftarlar karşıladı ve yıldız futbolcuya atkı hediye etti.

Çıkışta basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gomis, "Galatasaray benim ailem. Buraya döndüğüm için mutluyum. Taraftarın her zaman desteği oldu. Galatasaray, Avrupa'da büyük bir kulüp. Maç maç bakıp, Galatasaray'ı olması gerektiği yere getireceğiz. İnşallah önümüzdeki sene ligi kazanacağız. Galatasaray'ın kazandığı sürece golün önemi yok. Önemli olan Galatasaray'ın kazanması" diye konuştu.

Başarılı golcü daha sonara kendisini bekleyen araca binerek alandan ayrıldı.

Bafetimbi Gomis sağlık kontrolünden geçtikten sonra sarı-kırmızılılara resmi imzayı atacak.

36 yaşındaki futbolcu daha önce Galatasaray'da 42 maça çıktı ve 32 gol kaydetti. Gomis ayrıca Süper Lig'in 2017-2018 sezonunda da gol kralı olmuştu.

Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi
Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi

YORUMLAR
500

Bafetimbi Gomis, Galatasaray, İstanbul, Fransa, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
19:09 Feci kaza! Bariyerlere ok gibi giren aracın sürücüsü hayatını kaybetti, arkadaşları hastaneye kaldırıldı
18:59 Türkiye'den gelen tepkilere cevap niteliğinde fotoğraf! Ebrar Karakurt sevgilisi İmge'yi kucağına alarak poz verdi
18:56 İki çocuğuyla yolun karşısına geçen anneyi ezerek öldürmüştü! O kamyon sürücüsü tutuklandı
18:55 18 yaşındaki genç kız terastan atladı! O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi
18:29 Magazin gündemine oturan iddia: Hadise ile Mehmet Dinçerler ayrıldı
18:28 Galatasaray gol makinesine kavuştu! Bafetimbi Gomis, İstanbul'a iniş yaptı
18:26 Üniversitede yemek yiyen 30 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
18:14 Ünlü oyuncu Wilma Elles, katıldığı programda İstanbul'da tacize uğradığı anları anlattı
18:01 Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı'na ateş etmişti! O saldırgan tutuklandı
17:39 Barcelona'nın borcu akıllara durgunluk verdi! Miktarı öğrenen efsane futbolcunun uykuları kaçtı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 19:36:12. #1.12#
SON DAKİKA: Bafetimbi Gomis İstanbul'a geldi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement