Bahar Saygılı\'dan Yaz Spor Okulları

ESKİ milli triatlon sporcusu Bahar Saygılı deneyimlerini yeni nesile aktaracak. Defalarca Ironman dünya şampiyonası katılımcısı olan, triatlon milli takımında ulusal ve uluslararası arenada sayısız başarıya imza atan sporun öncülerinden Bahar Saygılı, çocukların sporla buluştuğu, eğlenceli ve öğretici bir yazın startını verdiklerini söyledi. Kurucusu olduğu Joy of Athletics'in bu yıl İstanbul ve Çeşme'de eş zamanlı olarak hayata geçirdiği Yaz Spor Okulları yüzlerce çocuğa başarılı sporcu olmanın kapılarını açacak. 4-14 yaş arası çocuklara yönelik hazırlanan program; spora yeni başlayan ya da sporla daha düzenli bir yaşam kurmak isteyen minikler için özel olarak tasarlandı.

Katılımcılar basketboldan yüzmeye, tenisten SUP'a (Stand Up Paddle), cimnastikten çocuk yogasına, sanattan İngilizce aktivitelerine kadar birçok farklı branşı bir arada deneyimleme fırsatı bulacak. Ayrıca drama, sanat atölyeleri ve sürdürülebilir gelişim oyunlarıyla hem bedensel hem de zihinsel gelişime odaklanan çok yönlü bir içerik sunulacak.

Mini olimpiyatlar, dragon tekne deneyimi, paddle etkinlikleri, sahne performansları ve doğada sanat gibi konseptlerle zenginleşen bu organizasyonlar, aileler için de unutulmaz deneyimler yaşatacak. Joy of Athletics Yaz Spor Okulları bu yıl İstanbul'da Tarihi Yarımada'nın kıyısında, Haliç manzaralı Rixos Tersane'de, Çeşme'de ise Seya Beach Hotel bünyesinde düzenlenecek.

Çocuklar alanında ve özellikle Marmara Üniversitesi, İstinye Üniversitesi ve Gedik Üniversitesinde akademisyen olarak hareket eğitimi alanında uzmanlaşmış olan Saygılı, yaz spor okullarının amacını şu sözlerle özetliyor: "Yıllardır İstanbul'da sürdürdüğümüz spor organizasyonlarımızı bu yıl ikinci kez Çeşme'de de çocuklarla buluşturuyoruz. Doğayla iç içe, güçlü bir ekip ve çocukları odağına alan içeriklerle yaz boyunca spor, gelişim ve eğlence bir arada olacak. Amacımız; çocuklara sadece fiziksel beceri kazandırmak değil, aynı zamanda sağlıklı yaşamı, istikrarı, yardımlaşmayı ve sporu bir hayat felsefesi olarak benimsetmek."