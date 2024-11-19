Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı\'nın Hedefleri Belli Oldu

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Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Kenan Uzun, doğru planlamalar neticesinde emin adımlarla hedeflerine ulaştıklarını söyleyerek, "Sultanlar Ligi'nde kalıcı olmak istiyoruz" dedi.

Sultanlar Ligi'nde bu yıl ilk kez mücadele eden Bahçelievler Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı'nın (BBSK) Başantrenörü Kenan Uzun, kulübün ligdeki ilk sezonuna hazırlık aşaması, transfer dönemi ve hedefleri hakkında İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulundu. Sultanlar Ligi'ne yükselmelerinin planlı bir çalışmanın neticisi olduğunu aktaran Uzun, "Ekip olarak 2010 yılında temelleri atılmış, sindire sindire her yılın planlamasını yaparak, merdivenleri teker teker çıkarak ve tam zamanında Sultanlar Ligi'nde boy gösterdiğimizi düşünüyorum. Hep hedeflerimizi yaparak ilerledik. Önce ligde kalmak, sonra play-offlara giderek, daha sonra da lige çıkabilmek gibi sırasıyla koyduğumuz hedeflere ulaşarak bunu başardık. Bu durum bizi çok mutlu etti ve sonunda hedeflediğimiz gibi bu sezon Sultanlar Ligi'nde mücadele ediyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz; tesisimiz, sporcumuz ve taraftarımızla bu ligde kalıcı olabilmek"

Öncelikli hedeflerinin ligde kalıcı olmak olduğunu dile getiren Başantrenör Kenan Uzun, "Biz, öncelikli hedefimizi ligde kalabilmek olarak belirlemiştik. Fakat Türkiye Kupası'nda aldığımız başarılı sonuçlar ve Sultanlar Ligi'nin ilk üç haftasında art arda galibiyet almamızla birlikte ister istemez hem basının hem de insanların gözünde daha yukarıları hedefleyen bir ekip olarak görüldük. Ama biz, ilk 8 içerisinde kalabilmek, play-off oynayabilmek ve sonrasında gidebildiğimiz kadar götürmeyi hedefliyoruz. Bizim her şeyden önce en büyük hedefimiz tesisiyle, sporcusuyla, taraftarıyla Sultanlar Ligi'nde kalıcı olan bir camia olmak ve bu durumu uzun yıllara yayabilmeyi istiyoruz. İnşallah bu hedeflerimizi de gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

"Takım içerisinde iyi bir yapı oluştuğunu düşünüyorum"

Transfer sürecini planlı bir şekilde olumlu olarak geçirdiklerini söyleyen Uzun, "Geçtiğimiz sezonu mayıs ayında bitirdiğimiz için mücadele edeceğimiz ligde takımların hemen hemen hepsi transfer dönemini bitirmek üzereydi. Haliyle elimizdeki oyuncu havuzu çok daralmış oldu. Seçim sürecinden dolayı da bazı takımlar planlamalarını tamamlayamamıştı. Bu durum da bizim için biraz şans oldu. Kadromuza yeni katılan oyuncuların yüzde 80'nini zaten takip ediyordum. Yabancılar da buna dahildi. Transfer görüşmelerimiz de çok şükür olumlu sonuçlandı. Takım içerisinde iyi bir yapı oluştuğunu düşünüyorum ve bu yapı neticesinde hedeflerimizi büyük bir ihtimalle gerçekleştireceğimizi düşünüyorum" şeklinde konuştu.

"Kuzeyboru müsabakasında hedefimiz galibiyet"

Ligde ilk 8 takım arasında yer almanın öncelikli hedefleri olduğunu söyleyen Kenan Uzun, "Bence bizim için en önemli rakiplerden bir tanesi, ligin orta ve alt sıralarında yer alacağı düşünülen rakiplerimizden Sarıyer ile geçen hafta oynadığımız müsabakayı kazandık. Ondan önce Beşiktaş deplasmanında aldığımız galibiyet de benim için önemliydi. Bu hafta karşılaşacağımız Kuzeyboru da tecrübeli kadrosu ve çok tecrübeli antrenörüyle birlikte ciddi rakiplerimizden bir tanesi diyebilirim. Mehmet Hoca da benim değer verdiğim en önemli antrenörlerden bir tanesidir. Onları haftaya burada ağırlayacağız. Hedefimiz maçı kazanmak. Sanki denk kuvvetlerde rakip gibiyiz. Güzel bir maç olacağını ve izleyicilere güzel bir maç izleteceğimizi düşünüyorum. Ligdeki 5 ile 8 arasında kalabilmemiz adına bizim için çok önemli bir mücadele olacak. Ben ve sporcularım bunun bilincindeyiz. İyi hazırlanabilmek için önümüzde süreç de var. İnşallah kazanan taraf biz oluruz" dedi.

"Camialar için tesisler çok önemlidir"

Birçok kulübün aksine iyi tesislere sahip olduklarını vurgulayan Başantrenör Kenan Uzun, "Hasan Doğan Spor Kompleksi'ni yaklaşık 2010 yılından itibaren kullanıyoruz. En son yapılan çalışmayla birlikte voleybola en uygun şekile getirildi. Bu imkanı sağlayan başta belediye başkanımız Hakan Bahadır'a teşekkürü borç biliyoruz. Kendisi bu süreçte bize çok destek oldu. Siz ne kadar antrenman yaparsanız yapın camialar için tesisler çok önemlidir. Böyle bir tesisin Türk voleyboluna kazandırılması çok mükemmel bir olay oldu. Çoğu kulüp bu imkanlara sahip olamıyor. Ama bu ev bizim, bu tesis bizim. Bu mutluluğu bize yaşatan Dr. Hakan Bahadır'a bir kez daha teşekkür ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL