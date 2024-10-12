Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi\'nde İlk Maçını Kazandı

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Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde evinde çıktığı ilk maçta Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.

Bu sezon Sultanlar Ligi'ne yükselen Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, kendi evindeki ilk Sultanlar Ligi maçına çıktı. Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde oynanan ve Sigorta Shop ile karşılaştıkları müsabakayı 3-0 kazanan Bahçelievler Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, sezonun ikinci maçını da kazanarak ikide iki yapmış oldu. Maça Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır ve birçok vatandaş katıldı.

Müsabaka öncesi konuşan Başkan Bahadır, "Bizim için çok önemli bir maç. Ama ondan daha önce Bahçelievlerli komşularımla, halkımızla beraber ilk defa Bahçelievler tarihinde futbolda veya bir başka spor branşında değil, voleybolda Sultanlar Ligi'ndeyiz. Bahçelievler tarihinde çok önemli. Şu anda biliyorsunuz Türkiye'de kadın voleybolu dünyada da zirvesine ulaşmış. Aynı zamanda kadın voleybolunda dünyada başarılıyız. Burada gördüğünüz takımımız da Bahçelievlerli komşularımı temsil edecekler. Bugün inşallah galip geleceğiz. Başarılar diliyorum. Aileleri hep beraber maçımıza bekliyoruz. Her hafta da maçlarımıza bekliyoruz. Bahçelievler Belediye Kadın Voleybol Takımı'nın yanında olalım" dedi.

Müsabaka öncesi konuşan takım baş antrenörü Kenan Uzun, "Bahçelievler için çok güzel bir ortam oluştu. Birazdan buranın tamamının dolacağını düşünüyorum. Sultanlar Ligi'nin ilk maçını oynayacağız burada. Öncelikle salonun bu duruma gelmesini sağlayan Belediye Başkanımız Doktor Hakan Bahadır'a çok teşekkür ediyoruz. Belki de Türkiye'nin en güzel tesislerinden bir tanesi oldu. Bahçelievlerli komşularımıza mükemmel maçlar izleteceğiz burada. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve bugün de Sigorta Shop ile oynayacağız. İyi yerde bitirmek istiyoruz. İlçemizi Avrupa kupalarında, Balkan şampiyonalarında temsil etmek istiyoruz. Bahçelievler bunu hak ediyor. Bütün komşularımızın burada olan maçlara gelmelerini istiyoruz" dedi.

Maç öncesi çok iyi hazırlandıklarını dile getiren takım oyuncusu Meryem Boz, "Evimizdeki ilk maçımızda motivasyonumuz çok yüksek. Bu hafta çok iyi hazırlandık. Taraftarımızın desteğiyle çok iyi bir maç çıkaracağımızı düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Takım oyuncusu Polina Shemanova ise, "Çok heyecanlı hissediyorum. Evimizde oynamak her zaman eğlenceli. Özellikle Sultanlar Ligi'nde oynayacağımız evimizdeki ilk maçımız. Çok fazla taraftar bekliyorduk. Dediğim gibi çok heyecanlıyım. En iyi performansımızı gösterip yenmek istiyoruz. Buradaki insanlar çok destek veriyor. Oyunlarımıza gelen çok insan var. Bazen spor salonunun dışında fotoğraf çekiliyoruz. Umarım insanlar yine maçlara gelir" dedi. - İSTANBUL