Bahçelievler Belediyesi\'nin düzenlediği Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri başladı

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BAHÇELİEVLER Belediyesi'nin düzenlediği Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'nin 19'uncusu başladı. Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban'ın da aralarında yer aldığı 32 Kırkpınar Başpehlivanı ile 600'ü aşkın güreşçi er meydanında kispet giydi. Yağlı güreşlere Bahçelievler'de başlayan ve geçen yıl 1'inci olan Mustafa Taş da yeniden güreşçiler arasındaydı. Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır, "Bu yıl 32 başpehlivan geldi. Kırkpınar gibi başpehlivanlarımız var ama sadece onlar değil. Çocuklar, minikler, gençler olmak üzere 600 küsur sporcu var. Amacımız gençlerimizi çocuklarımızı ata sporumuza itmek" dedi.

'Pehlivanlar Bahçelievler'de kol bağlıyor' sloganıyla düzenlenen 19'uncu Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri, Bahçelievler Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Bahçelievler Kampüsü'ndeki güreş çayırında başladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır ve içlerinde 9 başpehlivanın yer aldığı kortej ekibi belediye binasının önünden güreş alanına mehter takımı ile yürüdü. Hakan Bahadır, Geleneksel Kocasinan Yağlı Güreşleri'nde Mustafa Açıkgöz'e ağalık kemerini takdim etti. Kırkpınar Ağası Ufuk Özünlü de güreşleri takip etti.

Kırkpınar Güreşleri'nde birincilik elde ederek başpehlivan olan Ali Gürbüz, Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban ile Türkiye'nin en genç başpehlivanı Yıldıray Pala da 19. Geleneksel Bahçelievler Kocasinan Yağlı Güreşleri'ne katıldı. Başpehlivanlar, Mustafa Taş, Recep Kara, Orhan Okullu, Hüseyin Gümüşalan ve Mehmet Yeşil de etkinlikte kispet giydi.

Bu sene programından dolayı etkinliğe gelemeyen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir mesaj ileterek güreşçilere başarılar diledi.

'AMACIMIZ GENÇLERİMİZİ, ÇOCUKLARIMIZI ATA SPORUMUZA İTMEK'

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır "Bugün gerçekten mutluyuz. Bu geleneksel sporu, ata sporumuzu Bahçelievler'de tekrardan gün yüzüne çıkardık. Bahçelievler'de yıllardır uygulanıyormuş ama ara verilmiş. Biz de geçen sene 18'incisini yaptık. Bu sene 19'uncusunu yaptık. Bu yıl 32 başpehlivan geldi. Kırkpınar gibi başpehlivanlarımız var ama sadece onlar değil. Çocuklar, minikler, gençler olmak üzere 600'ün üstünde sporcu var. Başpehlivanların hepsi üniversiteliler. Çocuklar, Spor Akademisi okumuş. Bu bizim için çok önemli. Kendim de sporcu olduğum için amacımız gençlerimizi çocuklarımızı ata sporumuza yönlendirmek. Gerçekten yoğun bir ilgi var. Allah kısmet ederse her sene devam edeceğiz" diye konuştu.

Güreşler, final müsabakalarının ardından madalya ve kupa takdim töreniyle sona erecek.