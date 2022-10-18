Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar - Son Dakika
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Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar

18.10.2022 15:29
Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar

Bartın haberi: FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubunda, İspanya'nın Surne Bilbao takımıyla karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı faciasında hayatını kaybedenleri kilometrelerce ötede anacak.

FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi D grubunda, İspanya'nın Surne Bilbao takımıyla karşılaşacak olan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, Bartın'ın Amasra ilçesinde maden ocağı faciasında hayatını kaybedenleri kilometrelerce ötede anacak. Basketbolcular, maç öncesi ısınmaya kollarındaki siyah bantlarla çıkacak.

2021-2022 sezonu, FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazanan, bu sezonda katıldığı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Bosna Hersek'in IGOKEA takımını mağlup ederek başlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bugün, İspanya'da Bilbao Arena'da Surne Bilbao takımıyla karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmandaki ikinci maçları öncesi ısınmaya Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan facia nedeniyle kollarındaki siyah bantlarla çıkacak. Basketbolcular, Türkiye'yi yasa boğan madencilerin acısını yüreklerinde yaşadıklarını, maç öncesi bu şekilde gösterecek. Bu akşam NTV ve Tivibu Spor şifresiz kanallarda canlı yayınlanacak müsabaka Türkiye saatiyle (TSİ) 21.30'da izlenebilecek.


- İzmir
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Kaynak: DHA

basketbol, İspanya, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar - Son Dakika
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