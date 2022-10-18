2021-2022 sezonu, FIBA Avrupa Kupası şampiyonluğunu kazanan, bu sezonda katıldığı FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'ne Bosna Hersek'in IGOKEA takımını mağlup ederek başlayan Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, bugün, İspanya'da Bilbao Arena'da Surne Bilbao takımıyla karşılaşacak. Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, deplasmandaki ikinci maçları öncesi ısınmaya Bartın Amasra'daki maden ocağında yaşanan facia nedeniyle kollarındaki siyah bantlarla çıkacak. Basketbolcular, Türkiye 'yi yasa boğan madencilerin acısını yüreklerinde yaşadıklarını, maç öncesi bu şekilde gösterecek. Bu akşam NTV ve Tivibu Spor şifresiz kanallarda canlı yayınlanacak müsabaka Türkiye saatiyle (TSİ) 21.30'da izlenebilecek.

Kaynak: DHA

basketbol, İspanya, Bartın, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Bartın haber: Bartın'daki maden faciası nedeniyle ısınmaya kollarında siyah bantla çıkacaklar - Son Dakika

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