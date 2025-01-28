Bahçeşehir Koleji EuroCup\'taki 14. Galibiyetini Elde Etti

Spor

SALON: Sinan Erdem

HAKEMLER: Ioannis Foufis, Igor Dragojevic, Nick Van Den Broeck

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Smith 15, Şehmus Hazer 9, Furkan Haltalı 3, Odiase 22, Furkan Korkmaz 5, Cavanaugh 7, Kenan Sipahi 7, Göktuğ Baş 3, Bouteille 14

RATIOPHARM ULM: Weidemann 18, Santos 2, Plummer 2, Jessup 17, Essengue 13, Roby 11, Jallow 9, Saraf 9, Herkenhoff, Jensen, Bretzel

1'İNCİ PERİYOT: 24-23

DEVRE: 44-34

3'ÜNCÜ PERİYOT: 63-55

Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 17'nci hafta maçında Almanya'nın Ratiopharm Ulm takımını 85-81 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bahçeşehir Koleji, 14'üncü galibiyetini elde etti. Ratiopharm Ulm ise 8'inci yenilgisini aldı.